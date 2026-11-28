Rusiya ordusuna qoşulan azərbaycanlı Ukraynada əsir düşdü
Tbilisidə yaşayan Azərbaycan əsilli Gürcüstan vətəndaşı, 38 yaşlı Elşad İsmayılov Rusiya-Ukrayna müharibəsində əsir düşüb.
Day.Az Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Rusiyada polis tərəfindən saxlanıldıqdan sonra Müdafiə Nazirliyi ilə hərbi xidmət müqaviləsi imzalayıb. O, bir müddət sonra Ukraynada döyüş əməliyyatlarına göndərilib və oktyabrın 5-də Ukrayna hərbçilərinə əsir düşüb.
Soydaşımız 2026-cı il iyunun 25-də Moskvada hərbi komissarlıqlardan birində Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə müqavilə bağlayıb.
Məlumata görə, sentyabrın 28-də İsmayılov hərbi qulluqçu yoldaşı ilə birlikdə hücum əməliyyatına göndərilib. Onun sözlərinə görə, döyüş yoldaşı əməliyyatda iştirak etməmək üçün yolda öz ayağından yaralanıb. İsmayılova isə hərəkəti tək davam etdirmək əmri verilib. Oktyabrın 5-də o, Ukrayna hərbçiləri tərəfindən əsir götürülüb.
Qeyd edək ki, Gürcüstan qanunvericiliyinə əsasən, ölkə vətəndaşının hakimiyyət orqanlarının icazəsi olmadan xarici dövlətin silahlı qüvvələrində hərbi xidmətə başlaması Gürcüstan vətəndaşlığının itirilməsi üçün əsas hesab olunur. Bundan başqa, Gürcüstanın Cinayət Məcəlləsində qanunsuz silahlı birləşmələrdə və xarici terror təşkilatlarında iştirakına görə məsuliyyət nəzərdə tutulur.
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