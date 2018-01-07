Füsunkar Barbara - FOTO

7 января 2018 00:17

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Barbara Palvin "Le Lis Blanc Magazine" üçün fotosessiyaya çəkilib.

Day.Az bildirir ki, sessiyanın müəllifi Jak Düeqekdir.

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