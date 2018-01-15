Ağdaşda gənc oğlan bıçaqlanıb

15 января 2018 22:51

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Axşam saatlarında Ağdaş rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Day.Az "Report"a istinadən bildirir ki, 1963-cü il təvəllüdlü Kükəl kənd sakini Hümbətov Mürşüd Nizami oğlu aralarında baş vermiş münaqişə zəminində 1991-ci il təvəllüdlü həmkəndlisi Paşayev Vaqif Rafael oğlunu bıçaqlayıb.

Döş qəfəsindən bir bıçaq yarası alan şəxs dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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