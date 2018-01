"Ana ola bilmədim, ayrıldıq" - şou ulduzu sevgilisindən ayrılıb - FOTO

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Britaniyanın populyar realiği-şou ulduzlarından olan Xlo Qudman Kabo-Verdedə istirahət edir.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, "Ex On The Beach" realiti-şousunun 24 yaşlı ulduzu çimərlikdə, okean sahilində olarkən kameralar qarşısında pozalar verib.

25 yaşlı futbolçu Cordan Klarkla münasibətlərinə son qoyan X.Qudmanın dediyinə görə, bu ayrılıqda onun hamiləliyinin 12-ci həftədə yarımçıq başa çatması əsas səbəblərdən biri olub.

"Ana ola bilmədim. Bu, mənə pis təsir etdi", - X.Qudman deyib.

