“Liverpul” və “Barselona” məsələni evdə həll etdi

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Çempionlar Liqasında 1/4 final həyəcanı davam edir.

Day.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün mərhələnin ilk görüşləri çərçivəsində daha iki oyunu keçirilib.

İngiltərə təmsilçiləri "Liverpul" və "Mançester Siti" "Enfild Roud"da münasibətlərinə aydınlıq gətiriblər. İlk 30 dəqiqədə 3 qol vuran meydan sahibləri asan qələbə qazanıblar. Salah, Oksleyd-Çemberleyn və Mane qələbəni təmin edən qollara imza atıblar.

Digər görüşdə "Barselona" "Roma"nı qəbul edib. İtaliya klublarına qarşı keçirdiyi son 12 ev oyununda uduzmayan kataloniyalılar bu dəfə də ənənəyə sadiq qalıblar. 4 qol vuran "Barselona" qarşısında "Roma"nın gücü təsəlli qoluna çatıb.

Çempionlar Liqası

1/4 final (ilk oyunlar)

4 aprel

"Liverpul" (İngiltərə) - "Mançester Siti" (İngiltərə) - 3:0

Qollar: Salah, 12, Oksleyd-Çemberleyn, 21, Mane, 31

Baş hakim: Feliks Brix (Almaniya)

Liverpul, "Enfild Roud" stadionu

"Liverpul": 1. Loris Karius, 4. Vircil van Dayk, 6. Deyan Lovren, 7. Ceyms Milner, 9. Roberto Firmino, 11. Mohammed Salah, 14. Cordan Henderson, 19. Sadio Mane, 21. Oksleyd Çemberleyn, 26. Endi Robertson, 66. Aleks Arnold

Ehtiyat oyunçular: 22. Minyole, 2. Nataniel Klayn, 5. Viynaldum, 18. Alberto Moreno, 28. Danni İnqs, 29. Dominik Solanke, 63. Konor Masterson

Baş məşqçi: Yurgen Klopp

"Mançester Siti": 31. Ederson, 2. Uollker, 4. Vinsen Kompani, 8. İlkay Gündoğan, 14. Aymerik Laporte, 17. Kevin De Brün, 19. Leroy Sane, 21. David Silva, 25. Fernandinyo, 30. Nikolas Otamendi, 33. Qabriel Jesus

Ehtiyat oyunçular: 1. Klaudio Bravo, 3. Danilo, 5. Con Stons, 7. Rahim Sterlinq, 18. Fabian Delf, 20. Bernardo Silva, 35. Zinçenko

Baş məşqçi: Pep Qvardiola

"Barselona" (İspaniya) - "Roma" (İtaliya) - 4:1

Qollar: De Rossi, 38 (avtoqol), Manolas, 55 (avtoqol), Pike, 59, Luis Suarez, 87 - Ceko, 80

Baş hakim: Danni Makiele (Hollandiya)

Barselona, "Nou Kamp" stadionu

"Barselona": 1. Ter Şetegen, 2. Nelson Semedo, 3. Jerard Pike, 4. İvan Rakitiç, 5. Serxio Buskets, 8. Andres İnyesta, 9. Luis Suarez, 10. Lionel Messi, 18. Alba, 20. Serxi Roberto, 23. Samuel Umtiti

Ehtiyat oyunçular: 13. Yasper Silessen, 6. Denis Suarez, 11. Usman Dembele, 15. Paulinyo, 17. Pako Alkaser, 21. Andre Qomez, 25. Tomas Vermalen

Baş məşqçi: Ernesto Valverde

"Roma": 1. Alison Bekker, 6. Kevin Strotman, 7. Pelleqrini, 8. Perrotti, 9. Ceko, 11. Kolarov, 16. De Rossi, 20. Fazio, 24. Florenzi, 25. Perez, 44. Manolas

Ehtiyat oyunçular: 28. Skorupski, 5. Juan Jesus, 14. Patrik Şik, 21. Qanalons, 23. Defrel, 30. Gerson, 92. El Şaaravi

Baş məşqçi: Eysebio Di Françesko

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