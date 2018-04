Əfsanəvi rejissor vəfat etdi

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Dünya kinematoqrafının əfsanəsi, Çex əsilli olan 87 yaşlı amerikalı kinorejissor Miloş Forman vəfat edib.

Milli.Az Hollywood Reporter-a istinadən bildirir ki, ölümün səbəbi hələ açıqlanmayıb.

Miloş Forman bir çox məşhur filmlərin, o cümlədən "The Firemen's Ball", "'Hair", "The People vs. Larry Flynt", "One Flew Over the Cuckoo's Nest", "Man on the Moon" lentlərinin müəllifidir.

