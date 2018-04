Taylandda əyləncədən sonra Kiprə yollandı - FOTO

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Britaniyada populyar "The Ex On The Beach" realiti-şousunun ulduzu Xlo Qudman bacıları Lorin və Ameliya ilə birlikdə Taylandda istirahətdən sonra Kiprə yollanıb.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, 24 yaşlı model otelin hovuzunun kənarında olarkən reportyorların kameralarından yayına bilməyib.

