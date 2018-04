Məşhur müğənni birinci oldu - VIDEO

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Britaniyanın ən populyar müğənnilərindən olan Cessi Ci Çindəki "Singer" musiqi şousunda qalib gəlib.

Milli.Az Daily Mail-ə istinadən bildirir ki, 30 yaşlı müğənni şounun finalında Uitni Hyustonun ölməz "I Will Always Love You" mahnısını ifa edib.

Finalda Cessi Cinin rəqibləri arasında populyar tayvanlı Ancela Çanq da vardı.

