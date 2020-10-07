https://news.day.az/azerinews_politics/1277387.html Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CNN-Türk televiziyasına müsahibə verib - FOTO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CNN-Türk televiziyasına müsahibə verib - FOTO
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də CNN-Türk televiziyasına müsahibə verib.
Xəbər yenilənəcək
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре