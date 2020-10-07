Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CNN-Türk televiziyasına müsahibə verib

Day.Az  AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də CNN-Türk televiziyasına müsahibə verib.

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