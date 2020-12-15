Prezident İlham Əliyev bir qrup hərbi qulluqçunu təltif edib
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən verdiyi məlumata görə, Sərəncamla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş, düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsində fədakarlıq və rəşadət göstərmiş, vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilirlər:
"Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə
Məmmədov Araz Məmməd oğlu - general-leytenant
Piriyev Heydər Kamal oğlu - general-leytenant
Ağayev Zakir Samiddin oğlu - general-mayor
İbrahimov Azər Oqtay oğlu - general-mayor
Ağagülov Şəhriyar Etibar oğlu - polkovnik
Hüseynov Aqil Eldar oğlu - polkovnik
Hüseynov Anar Tofiq oğlu - polkovnik
İsayev Səid Qurban oğlu - polkovnik
Qafarov İlqar Saab oğlu - polkovnik
Quluyev Mais İsvəndiyar oğlu - polkovnik
Məhərrəmov Etibar İsmayıl oğlu - polkovnik
Məmmədov Nahid Məmməd oğlu - polkovnik
Mənsimov Tehran Cavid oğlu - polkovnik
Nəzərov İlqar Eldar oğlu - polkovnik
Rüstəmov Məzahir Vaqif oğlu - polkovnik
Şahvələdov Elmar Allahverdi oğlu - polkovnik
Abışov Qoşqar Hüseynbala oğlu - polkovnik-leytenant
Ağayev Həmdəm Mayıl oğlu - polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Alışanov Məhəmmədəli Kamil oğlu - polkovnik-leytenant
Bağırov Yaşar Yavər oğlu - polkovnik-leytenant
Cümşüdov Habil Rəşid oğlu - polkovnik-leytenant
Eyyubov Məmmədbağır Niftalı oğlu - polkovnik-leytenant
Əhmədov Cahandar Sabir oğlu - polkovnik-leytenant
Əhmədov Səid Fərhad oğlu - polkovnik-leytenant
Əliyev Çingiz Arif oğlu - polkovnik-leytenant
Əliyev Faiq Yusif oğlu - polkovnik-leytenant
Əliyev Xəyal Aşır oğlu - polkovnik-leytenant
Əliyev Saməddin Əliağa oğlu - polkovnik-leytenant
Əliyev Taleh Zaman oğlu - polkovnik-leytenant
Əliyev Vəli Rafiq oğlu - polkovnik-leytenant
Əmrahov Yusif Umud oğlu - polkovnik-leytenant
Hacıyev Məhəmmədəli Oktay oğlu - polkovnik-leytenant
Həsənov Vasif Telman oğlu - polkovnik-leytenant
Hüseynov Sahib Namiq oğlu - polkovnik-leytenant
Hüseynov Vüsal Yaqub oğlu - polkovnik-leytenant
Xəlilli Fuad Soltanəli oğlu - polkovnik-leytenant
İbrahimov Elman Güloğlan oğlu - polkovnik-leytenant
İbrahimov Xeyrulla Mais oğlu - polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Qoçuyev Firdovsi Davud oğlu - polkovnik-leytenant
Məhərrəmov Nicat Cəmaləddin oğlu - polkovnik-leytenant
Məmmədov Elmar Cavanşir oğlu - polkovnik-leytenant
Məmmədov Sadiq Sadəddin oğlu - polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Məmmədov Samir Fazil oğlu - polkovnik-leytenant
Məmmədov Siyavuş Sabir oğlu - polkovnik-leytenant
Məmmədov Soltan Akif oğlu - polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Məmmədov Zaur Raqib oğlu - polkovnik-leytenant
Mövlanov Tərlan Bəydəmir oğlu - polkovnik-leytenant
Muradov Tofiq İmaməli oğlu - polkovnik-leytenant
Musayev Elşad Nadir oğlu - polkovnik-leytenant
Musayev Sədi Süleyman oğlu - polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Orucov Nail Rəfail oğlu - polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Ramaldanov Babək Meyvəddin oğlu - polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Rəhimov Əşrəf Xozyar oğlu - polkovnik-leytenant
Rəsulov Zaur Abimüslüm oğlu - polkovnik-leytenant
Rüstəmov Elşad Faiq oğlu - polkovnik-leytenant
Rüstəmov Rəşad Vaqif oğlu - polkovnik-leytenant
Seyidov Əhəd Həmid oğlu - polkovnik-leytenant
Sulxayev Rəfail Əli oğlu - polkovnik-leytenant
Şahbazov Mayıl Şahbaz oğlu - polkovnik-leytenant
Şıxəliyev Aydın Bəhman oğlu - polkovnik-leytenant
Tağıyev Ələddin Məzəddin oğlu - polkovnik-leytenant
Tağıyev Vüqar Şükür oğlu - polkovnik-leytenant
Verdiyev İntiqam Fikrət oğlu - polkovnik-leytenant
Vəliyev Nizami Dünyamin oğlu - polkovnik-leytenant
Abasquliyev Ülfət Nurəddin oğlu - mayor
Abbasov Murad Abbas oğlu - mayor
Almuradov Emin Əlövsət oğlu - mayor
Aslanov Rahil Vahid oğlu - mayor
Babayev Aqşin Əli oğlu - mayor
Babayev Rahib Bəxtiyar oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Camalov Etibar Yadigar oğlu - mayor
Dəmirov Rüfət Tərlan oğlu - mayor
Əhmədov Rauf Ürfət oğlu - mayor
Əhmədov Samir Sədrəddin oğlu - mayor
Ələkbərov Həzrət Tacir oğlu - mayor
Əliyev Nizami Eldar oğlu - mayor
Əsədov Nihad Cabir oğlu - mayor
Feyzullayev İlham Feyzullah oğlu - mayor
Hacıyev Abakar Məhəmməd oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Hacıyev Nurməmməd Qurban oğlu - mayor
Heydərov Rövşən Tofiq oğlu - mayor
Həşimov Taleh Mirəskər oğlu - mayor
Hüseynov Ramil Şakir oğlu - mayor
Xəlilov Babək Saleh oğlu - mayor
Qarayev Asəf Ənvər oğlu - mayor
Qədirov Mehmar Mühüb oğlu - mayor
Qənbərov Eldəniz Şahbaz oğlu - mayor
Quliyev Elnur Eldar oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Quliyev Vüsal Mahir oğlu - mayor
Quluzadə Orxan Xalıqverdi oğlu - mayor
Məmmədov Bəhruz Tofiq oğlu - mayor
Mirzəyev Hikmət İslam oğlu - mayor
Musayev Adil Məhərrəm oğlu - mayor
Sadiyev Bəhruz Polatxan oğlu - mayor
Süleymanov Mədəd Vidadi oğlu - mayor
Təhməzov Ceyhun Mirzəbaba oğlu - mayor
Zeynalov Təbriz Eyvaz oğlu - mayor
Abdullayev Elman Elxan oğlu - kapitan
Abdullayev Turab Eldar oğlu - kapitan
Abdurrəhmanov Hafiz Xalid oğlu - kapitan (ölümündən sonra)
Babaxanov Elman Ağamirzə oğlu - kapitan (ölümündən sonra)
Babazadə İlyas Əhmədağa oğlu - kapitan
Dadaşov Tural Alxan oğlu - kapitan
Əhmədli Hüseyn Arif oğlu - kapitan
Həsənov Qafur Camalədin oğlu - tibb xidməti kapitanı
Hüseynov Bayram Habil oğlu - kapitan
Xəmmədov Vüsal Bayram oğlu - kapitan
İsmayılzadə Sənan Bəylər oğlu - kapitan
Kəlbəliyev Asim Qabil oğlu - kapitan
Kərimov Əli Valeh oğlu - kapitan
Qasımov Rəşad Ağaxan oğlu - kapitan
Qasımov Vüqar İlqar oğlu - kapitan
Qəhrəmanov Ruslan Mehman oğlu - kapitan (ölümündən sonra)
Qurbanov İlham Osman oğlu - kapitan
Məlikov Famil Alim oğlu - kapitan
Məmmədov Elvin Qadir oğlu - kapitan
Məmmədov Rəşad Elşad oğlu - kapitan
Məmmədzadə Rüfət Afət oğlu - kapitan
Musayev Mirza Ramiz oğlu - kapitan
Musayev Səddam Fəzail oğlu - kapitan
Mustafayev Amil Mustafa oğlu - kapitan
Mustafayev Nurlan Hamlet oğlu - kapitan (ölümündən sonra)
Paşayev Elnur Həvasət oğlu - kapitan
Piriyev Vurğun Xəqani oğlu - kapitan
Rzayev Etibar Nidayət oğlu - kapitan
Rzayev Polad Tofiq oğlu - kapitan
Sadıqov İlkin Əkrəm oğlu - kapitan
Salmanlı Taleh Abasət oğlu - kapitan
Səfiyev Cəlal Nazim oğlu - kapitan
Şükürov Rəşad Güləli oğlu - kapitan
Tağıyev Nahid Sahib oğlu - kapitan
Tarverdiyev Ramil Nazim oğlu - kapitan
Ağayev Elgün Mahir oğlu - baş leytenant
Babayev Elşən Elşad oğlu - baş leytenant
Dadaşev Elmir İdris oğlu - baş leytenant
Dadaşov Fuad İlqar oğlu - baş leytenant
Əhmədov Coşqun Valeh oğlu - baş leytenant
Əlizadə Turan Sənhan oğlu - baş leytenant
Əsədullayev Rüfət Eldar oğlu - baş leytenant
Əzizov Xəyyam Əli oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Fərhadlı Telman Arzu oğlu - baş leytenant
Həsənli Nurlan Cəmil oğlu - baş leytenant
Hüseynov Əfşan Əbülfəz oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Xasıyev Röyal Abuzər oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
İbadov İmran Yolçu oğlu - tibb xidməti baş leytenantı
İsgəndərov Səxavət Qazıbəy oğlu - baş leytenant
İsmayılov Abbasəli İmamqulu oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Kazımlı Şəmsi Xalid oğlu - baş leytenant
Kazımov Yunis Qasım oğlu - baş leytenant
Kəlbiyev Rasim Faiq oğlu - baş leytenant
Qəhrəmanov Fərid Nurəddin oğlu - baş leytenant
Qurbanov Qurban Fazil oğlu - baş leytenant
Manaflı Şahbaz İlham oğlu - baş leytenant
Mehdiyev Şəhriyar Bəxtiyar oğlu - baş leytenant
Mehralıyev Rəhman Əhliman oğlu - baş leytenant
Məddiyev Röyal Təvəkkül oğlu - baş leytenant
Məmmədli Ceyhun Sadiq oğlu - tibb xidməti baş leytenantı
Mikayılov Ruhin Mikayıl oğlu - baş leytenant
Mirzəliyev Sənan Radil oğlu - baş leytenant
Rəhimov Elvin Ehtiram oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Rzayev Emin Salam oğlu - baş leytenant
Sadıqlı Aqşin Kamal oğlu - baş leytenant
Sarıyev Seyfulla Asif oğlu - baş leytenant
Şirəliyev Sahib Yusif oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Yaqublu Əliqismət Mükafat oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Yunusov Dövlətbəy Mübariz oğlu - baş leytenant
Zalov Mahmud Əhmədağa oğlu - baş leytenant
Abdullayev Sübhan Habil oğlu - leytenant
Ağaverdiyev Ayhan Bəxtiyar oğlu - leytenant
Cabbarlı Vüsal Cəmil oğlu - leytenant
Dilsuzlu Orxan Niftalı oğlu - tibb xidməti leytenantı
Əjdərov Rəhman Rasim oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Əliyev Abdulla Elşən oğlu - leytenant
Əliyev Fərmin Fərman oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Əliyev Mirzağa Məmmədbağır oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Əmiraslanlı Əvəz İlham oğlu - leytenant
Ənvərli Aqşin Faiq oğlu - tibb xidməti leytenantı (ölümündən sonra)
Əsgərov Elçin Yalçın oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Həsənov Rüstəm Mahir oğlu - leytenant
Hüseynov Gündüz Bahadur oğlu - leytenant
Xəlilbəyli Turqut Nadir oğlu - tibb xidməti leytenantı (ölümündən sonra)
İbişov Mirdaməd Əzim oğlu - leytenant
Məmmədli Məhəmməd Məhərrəm oğlu - leytenant
Məmmədov Ayxan Rəfail oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Məmmədzadə Elvin İlham oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Ramaldanov Əmirbəy Elman oğlu - leytenant
Şəkərov Firuddin İlqar oğlu - leytenant
Zamanlı Məmməd Rəhman oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Aslanov Seymur Sucəddin oğlu - baş gizir
Bədəlov Oktay Ələddin oğlu - baş gizir (ölümündən sonra)
Xammədov Nahid İsa oğlu - baş gizir
Qasımov Rəşad Şirxan oğlu - baş gizir
Qəhrəmanov Natiq Yaşar oğlu - baş gizir
Mənəfov Vüqar Aydın oğlu - baş gizir
Osmanov İnqilab Musa oğlu - baş gizir
Abasov Vasif Səttər oğlu - gizir
Abdullayev Mürsəl Ramiz oğlu - gizir
Aslanov Ağasadıq Xəlil oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Astanlı Röyal Ələddin oğlu - gizir
Camalov Rəşad Nurəddin oğlu - gizir
Əhmədov Firuz Məzahir oğlu - gizir
Əliyev Elşən Novruzəli oğlu - gizir
Əşrəfov Mehrac Qədir oğlu - gizir
Əzimov Ramazan Həmid oğlu - gizir
Hacıyev Ağadədə Qulamirzə oğlu - gizir
Həmzəyev Ramin Rasim oğlu - gizir
Hüseynov Aslan Malik oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Hüseynov Atabəy Mütəllim oğlu - gizir
Hüseynov Ədalət Mədəd oğlu - gizir
Xəlilov Eltun Faiq oğlu - gizir
İmanov Pərvin Amin oğlu - gizir
Qarayev Gündüz Mobil oğlu - gizir
Qasımov Qasım İlqar oğlu - gizir
Qasımov Röyal Aqil oğlu - gizir
Quliyev Həsən Fehruz oğlu - gizir
Qurbanov Amid Malik oğlu - gizir
Mehbalıyev Vasif Gülhəsən oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Məhərrəmov Bəxtiyar Baba oğlu - gizir
Məmmədov İlham İlqar oğlu - gizir
Musayev Sahib Musa oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Nəsirov İlyas Arzuman oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Ramazanov Fərid Ömər oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Rəhimov Amil Dəyanət oğlu - gizir
Rzayev Elşən Etibar oğlu - gizir
Səlimov Cəmil Oqtay oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Səmədov Elnur Sədaqət oğlu - gizir
Şahbazov Ruslan Mahir oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Şirməmmədov Rusif Ramiz oğlu - gizir
Şükürov Amid Ağasəf oğlu - gizir
Tağıyev Nurlan Əliağa oğlu - gizir
Tamoyev Qoşqar Seyran oğlu - gizir
Yusifov Ceyhun Soltan oğlu - gizir
Ağaşov Adəm Həsən oğlu - kiçik gizir
Bağırzadə Səraslan Hakim oğlu - kiçik gizir
Cəbiyev Elturan Rüfət oğlu - kiçik gizir
Əhədzadə Xəyal Əlövsət oğlu - kiçik gizir
Əlirzayev Rüfət Rafiq oğlu - kiçik gizir
Əliyev Pənah Xaləddin oğlu - kiçik gizir
Əliyev Rüstəm Mahir oğlu - kiçik gizir
Həsənov Muraz Maxrəddin oğlu - kiçik gizir
Hüseynov Məhəmməd Mübariz oğlu - kiçik gizir
Kərimov Şamil Xeyrəddin oğlu - kiçik gizir
Quliyev Akif Fərid oğlu - kiçik gizir
Quliyev Aqşin Dilavər oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Quliyev Elmir Məmmədalı oğlu - kiçik gizir
Quliyev Saleh Yurik oğlu - kiçik gizir
Mansurov Rövşən Xudaman oğlu - kiçik gizir
Məmmədov Aqşin Salam oğlu - kiçik gizir
Məmmədov Asif Fərhad oğlu - kiçik gizir
Mollayev Yasin Səməndər oğlu - kiçik gizir
Möhbalıyev Elnur Təvəkkül oğlu - kiçik gizir
Mustafayev Nəcəf Əlyar oğlu - kiçik gizir
Nuri Mirfamil Mirfəzzəl oğlu - kiçik gizir
Sərkərli Eltun Vaqif oğlu - kiçik gizir
Sərkərli Rəfail Vaqif oğlu - kiçik gizir
Talıbov Kənan Səlim oğlu - kiçik gizir
Yusifov Rəhman Rəşid oğlu - kiçik gizir
Yusifzadə Xudayar Müslüm oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Zamanov Ərşad Müslüm oğlu - kiçik gizir
Zamanov Vüqar Allahverdi oğlu - kiçik gizir
Zülfüqarov İlkin Nurəddin oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Hacızadə Qabil Atduxan oğlu - baş çavuş
Hüseynzadə Qafqaz Teymur oğlu - baş çavuş
Pirməmmədov Elnur Namiq oğlu - baş çavuş
Şixmuradov Kamil Şixəmməd oğlu - baş çavuş (ölümündən sonra)
İbrahimov Ruzi Əliağa oğlu - çavuş (ölümündən sonra)
Abdullayev Qalib Elməddin oğlu - kiçik çavuş
Babaşov Hikmət Firudin oğlu - kiçik çavuş (ölümündən sonra)
Əhmədov Yusif Ələsgər oğlu - kiçik çavuş
Həbibov Sulduz Anar oğlu - kiçik çavuş
Alişanov Elmar Eldar oğlu - əsgər
Dövlətzadə Cəbrayıl Dövlət oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Əhmədov Əhmədxan Məzahir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Həmidov İzzət Rövşən oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Həsənov Samiq Caməmməd oğlu - əsgər
Hüseynov İsa Sahib oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Xankişiyev Mədət Vəkil oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
İbrahimov Qurban Namiq oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Qasımov Coşqun Niyaz oğlu - əsgər
Qasımov Elməddin Aqil oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Məcidzadə Saleh Nəriman oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Məlikzadə Fərhad Nadir oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Mirzəyev Pərviz Mədəd oğlu - əsgər
Rüstəmov Pərviz Tufan oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Salahov Elnur Elbrus oğlu - əsgər
Şərifzadə Məhət Elçin oğlu - əsgər
Tağıyev Azər Kamil oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Teymurov Fərhin Məhəmməd oğlu - əsgər
3-cü dərəcəli "Rəşadət" ordeni ilə
Bayramov Vəfadar Tapdıq oğlu - polkovnik
Əzizov Firudin Novruz oğlu - polkovnik
Quliyev Vilayət Bərxuda oğlu - polkovnik
Mahmudov Lətif Ağa oğlu - polkovnik
Məmmədov Nemət Quzuçu oğlu - polkovnik
Nəciyev İlqar Rəşid oğlu - polkovnik
Abbasəliyev Yasin Yusif oğlu - polkovnik-leytenant
Bağırov Vüsal Fazil oğlu - polkovnik-leytenant
Bayramov Emin Əhəd oğlu - polkovnik-leytenant
Bayramov Zəfər Abbas oğlu - polkovnik-leytenant
Bünyat-zadə Vüqar Əziz oğlu - polkovnik-leytenant
Ələkbərov Ruslan Vahid oğlu - polkovnik-leytenant
Əzizov Mehman Niyaz oğlu - polkovnik-leytenant
Xanov Ruslan Aleksandroviç - polkovnik-leytenant
İbişov Bayram Əhməd oğlu - polkovnik-leytenant
Qənbərov Camal Rövşən oğlu - polkovnik-leytenant
Quliyev Elşən Poladxan oğlu - polkovnik-leytenant
Mədədov Nəsimi Rəşid oğlu - polkovnik-leytenant
Səfərli Ramil Fərman oğlu - polkovnik-leytenant
Sultanov Müslüm Əhmədağa oğlu - polkovnik-leytenant
Təhməzov Elzamin Kamal oğlu - polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Adgözəlov Orxan Tərxan oğlu - mayor
Alıyev Elvin Valeh oğlu - mayor
Allahverdiyev Elçin Balabəy oğlu - mayor
Azayev Asif Məhəmmədağa oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Budaqov Rəşad Ramiz oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Cəfərov Azər Əligüşah oğlu - mayor
Əmirov İntiqam Rəfail oğlu - mayor
Əzizov Anar Vaqif oğlu - mayor
Gözəlov Əlqəm Əhəd oğlu - mayor
Hüseynov Mahir İlqar oğlu - mayor
Hüseynov Mirzə Talıb oğlu - mayor
İsmayılov Natiq Əjdər oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Quliyev Ramin Malik oğlu - mayor
Məhərrəmov Məftun İntizam oğlu - mayor
Məmmədov Ramil Telman oğlu - mayor
Mirzəyev Faiq Arif oğlu - mayor
Rzayev Elvin Qalib oğlu - mayor
Səmədov Yasin Ayət oğlu - mayor
Şəkərov İlham Orucəli oğlu - mayor
Ağayev Zaur İbrahim oğlu - kapitan
Allahyarov Elvin İkram oğlu - kapitan
Çobanov Samir Natiq oğlu - kapitan
Əliyev Bəxtiyar Bulud oğlu - kapitan
Əliyev Fizuli Vidadi oğlu - kapitan (ölümündən sonra)
Hacızalov Səfər Nazim oğlu - kapitan
Hüseynli Türkay Nizami oğlu - kapitan (ölümündən sonra)
İsmayılov İmamverdi Yoloğlu oğlu - kapitan (ölümündən sonra)
İsmayılov Sədail Xətail oğlu - kapitan
Kərimov Novruz Mövlud oğlu - kapitan
Mədətov Tofiq Fikrət oğlu - kapitan
Məmmədov İgid Mikayıl oğlu - kapitan
Nəbiyev Cavid İslam oğlu - kapitan
Rüstəmov Coşqun Rüfət oğlu - kapitan
Zeynalzadə Zeynal Vüqar oğlu - kapitan
Abdulla Pərviz Sadəddin oğlu - baş leytenant
Abdullayev Aqil Arzuman oğlu - baş leytenant
Aslanzadə Əli Maqsud oğlu - baş leytenant
Cəfərov Vaqif Cəfər oğlu - baş leytenant
Əliyev Fərid Etibar oğlu - baş leytenant
Əliyev Pərvin Əli oğlu - baş leytenant
Fərəcov Sərxan Natiq oğlu - baş leytenant
İsayev Müşviq Məhəmmədiyyə oğlu - baş leytenant
Kərimov Sənan Rəhman oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Qasımov Qasım Cəfər oğlu - baş leytenant
Məmmədli Sübhan Səbuhi oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Məmmədov Bilal Şahin oğlu - baş leytenant
Məmmədov Xəqani Tehran oğlu - baş leytenant
Məmmədov Sənan Şəmşi oğlu - baş leytenant
Mövlayev Anar Ələkbər oğlu - baş leytenant
Mustafayev Təhmasib Sərməst oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Rəhimov Arzu Rauf oğlu - baş leytenant
Rəhimov Ramin İsabala oğlu - baş leytenant
Tağızadə Şamil Salaməddin oğlu - baş leytenant
Temirli Qiyas Elnur oğlu - baş leytenant
Yunisli Ziya Rauf oğlu - baş leytenant
Zeynalov Əsgər Allahverdi oğlu - baş leytenant
Ağamalıyev Ziya Şölət oğlu - leytenant
Babayev Gündüz Ulduz oğlu - leytenant
Əliyev Samir Əliheydər oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Heybətov Əlimehrab Ataş oğlu - leytenant
Həsənov Məzahir Heybət oğlu - leytenant
İsgəndərov Kənan Sərvər oğlu - leytenant
Məhəmmədquliyev Seyfəddin Behbud oğlu - leytenant
Məmmədov Qəzənfər Habil oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Nəcəfov Nicat Möhüb oğlu - leytenant
Səmədli Nail Valeh oğlu - leytenant
Vəlizadə İbrahim Malik oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Əbilov Amil Mamed oğlu - baş gizir
Haşımov Tural Şöhrət oğlu - baş gizir
Məmmədov Əjdər Xəlil oğlu - baş gizir
Muradov Röyal Zahid oğlu - baş gizir
Mustafazadə Kamran Qafar oğlu - baş gizir
Şahquliyev Cavid İlyas oğlu - baş gizir
Qaragözov İlqar Şərif oğlu - gizir
Məmmədov Hünər Mehman oğlu - gizir
Şahbazov Şahbaz Qələndər oğlu - gizir
İbrahimov Nəsimi Məhərrəm oğlu - kiçik gizir
İbrahimov Sevindik İbrahim oğlu - kiçik gizir
Kərimov Kənan Elton oğlu - baş çavuş
Bayramov Vəfadar Bayram oğlu - çavuş
Xələfov Nicat İlqar oğlu - kiçik çavuş (ölümündən sonra)
İsgəndərov Tural Qəhrəman oğlu - əsgər
Kərimli Bodur Eldar oğlu - əsgər
Şahmuradov Rəvan Dilşad oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Əkbərov İsmayıl Bayram oğlu - general-leytenant
Sadiqov Rəşad Heydər oğlu - general-leytenant
Şirinzadə Firuz Böyükağa oğlu - general-leytenant
2-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Ələkbərov Azad Qaçay oğlu - general-leytenant
Hacıyev Ehram Arif oğlu - general-leytenant
Tağı-zadə Fərhad Sabir oğlu - general-leytenant
Əliyev Rasim Məmmədəli oğlu - general-mayor
Nəcəfov Hilal Əlimurad oğlu - general-mayor
Verdiyev Elşən Ələkbər oğlu - general-mayor
Əmirağayev İslam Şixzadə oğlu - polkovnik
Qocayev Bağır İbrahim oğlu - polkovnik
Qurbanov Abdulla Novruz oğlu - istefada olan polkovnik
3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Bəkirov Sübhan Kamal oğlu - kontr-admiral
Əliyev İkram Zülfü oğlu - general-mayor
Hüseynov Ayaz Əvəz oğlu - general-mayor
İbrahimov Elçin Zaur oğlu - general-mayor
Rzayev Mübariz Balağa oğlu - general-mayor
Şahverdiyev Mayıl Seminar oğlu - general-mayor
Abbasov Qiyas Abbas oğlu - polkovnik
Abdullayev Elçin Yaqub oğlu - tibb xidməti polkovniki
Abdullayev Eldəniz İkram oğlu - polkovnik
Abdullayev Oruc Mehralı oğlu - polkovnik
Abuzərli Natiq Zahid oğlu - polkovnik
Ağamalıyev Mehman Ağamalı oğlu - polkovnik
Babayev Münasib Balaca oğlu - polkovnik
Cavadov Fizuli Əlibram oğlu - polkovnik
Çobanov Roman Salman oğlu - tibb xidməti polkovniki
Daşdəmirbəyli Asif Tofiq oğlu - polkovnik
Dərgahlı Vaqif Rafiq oğlu - polkovnik
Əbilov Elşad İbrahim oğlu - polkovnik
Əhədov Azər Tahir oğlu - polkovnik
Əhmədəliyev Natiq Savalan oğlu - polkovnik
Əliyev Misir Əziz oğlu - polkovnik
Əyyubov Aydın Zeynəddin oğlu - polkovnik
Həsənov Məhərrəm Əşir oğlu - polkovnik
Həşimov Mahir Firudin oğlu - polkovnik
Hüseynov Naseh İbrahim oğlu - polkovnik
Hüseynov Oktay Ənvər oğlu - polkovnik
İbrahimov Elxan Paşa oğlu - tibb xidməti polkovniki
Qarayev Natiq Sahib oğlu - polkovnik
Qasımov Cəlal Əbdülhəsən oğlu - polkovnik
Qurbanov Rüfət Telman oğlu - polkovnik
Məhərrəmov İdris Mustafa oğlu - polkovnik
Məmmədov Əyyub Vəli oğlu - polkovnik
Məmmədov Faiq Həmzəağa oğlu - polkovnik
Məmmədov Şaiq Bilman oğlu - polkovnik
Məmmədov Vüqar Məmmədhüseyn oğlu - polkovnik
Mirzəyev Aşur Hacağa oğlu - polkovnik
Mustafayev Siyavuş İnqilab oğlu - polkovnik
Nağıyev Nağı Fərrux oğlu - polkovnik
Nəbiyev Ağayar Bəxtiyar oğlu - polkovnik
Nəsibov Bayram Nəsib oğlu - polkovnik
Orucov Etibar Gülabbas oğlu - polkovnik
Rəcəbov Yadigar Mütəllim oğlu - polkovnik
Rzayev İntiqam Mənsim oğlu - polkovnik
Tağıyev Mehman Məhəmmədəli oğlu - polkovnik
Yusif-zadə Kənan Rafael oğlu - tibb xidməti polkovniki
Zeynalov Zaur Ağaqardaş oğlu - polkovnik
Abbasov Elməddin İslam oğlu - polkovnik-leytenant
Baxşəliyev İlham Məhəmməd oğlu - polkovnik-leytenant
Bəyalıyev Anar Ələsgər oğlu - polkovnik-leytenant
Əhmədov Hikmət Məhəmmədəli oğlu - polkovnik-leytenant
Əliyev Dilman Fərman oğlu - polkovnik-leytenant
Ənnağıyev Valeh Şaiq oğlu - polkovnik-leytenant
Əsgərov Əliyar Arif oğlu - polkovnik-leytenant
Əsgərov Sərdar Ruhulla oğlu - polkovnik-leytenant
Göyüşov Amil Niftalı oğlu - polkovnik-leytenant
Heydərov Ruslan Malik oğlu - polkovnik-leytenant
Həşimov Marif Oruc oğlu - polkovnik-leytenant
Həziyev İbrahim Əsəd oğlu - polkovnik-leytenant
Hüseynov Adəm Rəfail oğlu - polkovnik-leytenant
Xəlilov Səməd Adil oğlu - polkovnik-leytenant
İbrahimov Zaur Əfrasiyab oğlu - polkovnik-leytenant
İsmayılov Anar Müslüm oğlu - polkovnik-leytenant
İsmayılov Rizvan Movlud oğlu - polkovnik-leytenant
Kamalov Emil Fəxrəddin oğlu - polkovnik-leytenant
Qasımov Fikrət Çoban oğlu - polkovnik-leytenant
Quluzadə Rəhim Qiyas oğlu - polkovnik-leytenant
Qurbanov Elman Həsən oğlu - polkovnik-leytenant
Qurbanov Sarvan Mikayıl oğlu - polkovnik-leytenant
Məmmədov Coşqun Cəlil oğlu - polkovnik-leytenant
Məmmədov Zaur Möhübbət oğlu - polkovnik-leytenant
Məmmədrzayev Ruslan Əmrullayeviç - polkovnik-leytenant
Muradov Seymur Nurəddin oğlu - polkovnik-leytenant
Mustafayev İftixar Qədim oğlu - polkovnik-leytenant
Müslümov Xəyal Fikrət oğlu - polkovnik-leytenant
Nağıyev Mübariz Mirzə oğlu - polkovnik-leytenant
Namazov Valeh Allahverdi oğlu - polkovnik-leytenant
Nəbiyev Anar Gülağa oğlu - polkovnik-leytenant
Nuriyev Elçin Xaspolad oğlu - polkovnik-leytenant
Nuriyev Ramin Sabir oğlu - polkovnik-leytenant
Paşayev Ravil Zeynəddin oğlu - polkovnik-leytenant
Rəhimov İlqar Əli oğlu - polkovnik-leytenant
Şıxlinski Vüqar Zakir oğlu - polkovnik-leytenant
Tahirov Novruz Yavər oğlu - polkovnik-leytenant
Təhməzov Elman Ənvər oğlu - polkovnik-leytenant
Abbasov Hüseyn Asif oğlu - mayor
Abdullayev Fuad Ziyəddin oğlu - mayor
Abdurahmanov Tərlan Zabit oğlu - mayor
Alxasov Elşən Rəhim oğlu - mayor
Aydəmirov Nihad Abdulhəmid oğlu - mayor
Bəkirov Fərid Cahangir oğlu - mayor
Cahangirov Rövşən Qiyas oğlu - mayor
Əhmədov Cavid Sevindik oğlu - mayor
Əhmədov Namiq Hajan oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Əliyev Kamran İldırım oğlu - mayor
Əliyev Malik Təvəkkül oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Əliyev Şahin Əli oğlu - tibb xidməti mayoru
Əmirov Zakir Oruc oğlu - mayor
Əsədov Ziya Zahir oğlu - mayor
Fətəliyev Musayıl Eldar oğlu - mayor
Hacıyev Elgün Əmrulla oğlu - mayor
Hacıyev Elnur Yaqub oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Hacıyev Şahmar Qabil oğlu - mayor
Hacıyev Teymur Ədalət oğlu - mayor
Hacıyev Vüsal Mübariz oğlu - mayor
Həsənov Emil Arif oğlu - mayor
Hümbətov Elsevər Elxan oğlu - mayor
Hüseynov Sabit Vəkil oğlu - mayor
İbadov Şahin İbad oğlu - mayor
İbrahimov Adil İbrahim oğlu - mayor
İslamov Zaur Şafidinoviç - mayor
Kanalin Sergey Gennadiyeviç - mayor
Qasımov Abbas Rza oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Qasımzadə Vasif Arif oğlu - mayor
Qələmiyev Bəhruz Gülmirzə oğlu - mayor
Qocayev Mais Eyvaz oğlu - mayor
Qurbanov Mahir Məmmədşah oğlu - mayor
Qurbanov Rəşad Seyfi oğlu - mayor
Manafov Ağabala Elşad oğlu - mayor
Məmmədov Xəyal Ağabəy oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Məmmədov Rəşad Akif oğlu - mayor
Məmmədov Yaqubəli Ağakərim oğlu - mayor
Mürsəliyev Sübhi Balamirzə oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Nəsirov Sabir Səbran oğlu - mayor
Novruzov Anar Gülverdi oğlu - mayor (ölümündən sonra)
Ramazanov Anar Əlniyaz oğlu - mayor
Sadulov Ramil Yavid oğlu - mayor
Seyidov Mircəlal Mircəfər oğlu - mayor
Səfərov Rauf Ənvər oğlu - mayor
Sərkarov Yalçın Qafqaz oğlu - mayor
Tağıyev İsfəndiyar Məhbub oğlu - mayor
Tağıyev Ruslan Rüstəm oğlu - mayor
Vəliyev Rəşad Mübariz oğlu - mayor
Yediyarov Sakin Qəhrəman oğlu - mayor
Zeyniyev Nəsir Rəfail oğlu - mayor
Abdullayev Bəhruz Yusif oğlu - kapitan
Abdullayev Əlirza Abdulla oğlu - kapitan
Abdullayev Rasim Vasif oğlu - kapitan
Abdurrahmanov Vasif Sədrəddin oğlu - kapitan
Ağayev Fəxrəddin Əlibala oğlu - kapitan
Axundov Vüqar Hamlet oğlu - kapitan
Cəfərov Səttar Eyvaz oğlu - kapitan
Cəmiyev Aşur Bəybala oğlu - kapitan (ölümündən sonra)
Ələsgərov Əlvan Əsədulla oğlu - kapitan
Əliyev Cahangir Pərviz oğlu - kapitan
Əliyev Tural Əli oğlu - kapitan
Feyziyev Tural Gülağa oğlu - kapitan
Həsənov Natiq Sadık oğlu - kapitan
Həsənov Səyyub Səftər oğlu - kapitan
İsmayılov Kamran Vaqif oğlu - kapitan (ölümündən sonra)
Kazımov Toğrul Sahib oğlu - kapitan
Kərimov Kənan Kərim oğlu - kapitan
Qaragözov Mehman Həmdiyyə oğlu - kapitan
Quliyev Şahmar Kəmaləddin oğlu - kapitan (ölümündən sonra)
Quluzadə Elnur Yusif oğlu - kapitan
Manafov Vüqar İlham oğlu - kapitan
Məmmədli Samir Nüsrət oğlu - kapitan
Məmmədov Rəşad Xeybər oğlu - kapitan
Məmmədov Seyran Qulu oğlu - kapitan
Muradov Zaman Müqabil oğlu - kapitan
Musayev Rəşad Tahir oğlu - kapitan
Mustafayev Vaqif Nemət oğlu - kapitan
Namazlı Emin Vidadi oğlu - kapitan
Nəcəfov Samir Vətən oğlu - kapitan
Orucov Soltan Yaqub oğlu - kapitan
Ramazanov Veyis Bəxtiyar oğlu - kapitan
Salahov Manşallah Zahid oğlu - kapitan
Səfərov Zaur Sərraf oğlu - kapitan
Səmədov Fərid Əlbaba oğlu - kapitan
Tağıyev Elnur Aydın oğlu - kapitan
Talıbov Aydın Mirbaba oğlu - kapitan
Tapdıqov Asim Maarif oğlu - kapitan
Vəliyev Şərif Şakir oğlu - kapitan
Yusifov İlqar Ənvər oğlu - kapitan
Yusubov Arif Əli oğlu - kapitan
Abasov İdrak Nizaməddin oğlu - baş leytenant
Abbasov Amil Zirəddin oğlu - baş leytenant
Abbasov Əkrəm Zakir oğlu - baş leytenant
Abbasov Xasməmməd Məftun oğlu - baş leytenant
Ağayev Amal Qəhrəman oğlu - baş leytenant
Allahverdiyev Səxavət İbrahim oğlu - baş leytenant
Allahverdiyev Şamo Ramiz oğlu - baş leytenant
Bababəy Şamil Nazim oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Cəbiyev Rəhman Nurəli oğlu - baş leytenant
Dibirov Həmzət Vüqar oğlu - baş leytenant
Əhmədov Nayib Səməndər oğlu - baş leytenant
Əhmədov Ravil Qurban oğlu - baş leytenant
Əliyev Anar Məzahir oğlu - baş leytenant
Əliyev Elməddin Əlsəddin oğlu - baş leytenant
Əşrəfov Rəvan Rasim oğlu - baş leytenant
Əzimov Nəriman İnqilab oğlu - baş leytenant
Əzizov Elçin Əvəz oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Əzizzadə Nurlan Məqsud oğlu - baş leytenant
Gözəlov Xalid Həsən oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Hacıyev Arzu Fikrət oğlu - baş leytenant
Hüseynov Orxan Bəhmən oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Xəlilov Qəhrəman Tahir oğlu - baş leytenant
Xuduyev Həbib Həsən oğlu - baş leytenant
İsayev Məmməd Qniyaz oğlu - baş leytenant
İskəndərov Fərid Marat oğlu - baş leytenant
Kərimli Elməddin Qurban oğlu - baş leytenant
Kərimov İsmayıl Aydın oğlu - baş leytenant
Qasımov Şöhrət Şakir oğlu - tibb xidməti baş leytenantı (ölümündən sonra)
Qiyaslı Cəmşid Hikmət oğlu - tibb xidməti baş leytenantı
Quliyev Əzim Hamlet oğlu - baş leytenant
Qurbanzadə Nihad Elçin oğlu - baş leytenant
Maxsudov Əbdiləzim Duman oğlu - baş leytenant
Mehdiyev Orxan Bəxtiyar oğlu - baş leytenant
Məmmədov Səddam Rəcəb oğlu - baş leytenant
Möhsünlü Cəmil Sultan oğlu - baş leytenant
Muradov Qalib Qulu oğlu - baş leytenant
Musayev Zeynalabdin Cavid oğlu - baş leytenant
Nəcəfov Seymur Meydan oğlu - baş leytenant
Nəhmətov Ceyhun Ehtiqad oğlu - baş leytenant (ölümündən sonra)
Nəsibov Elməddin Süleyman oğlu - baş leytenant
Nəzərov Fərhad Yaşar oğlu - baş leytenant
Nurmətov Radik Nurmət oğlu - baş leytenant
Ömərov Ramil Hidayət oğlu - baş leytenant
Rüstəmov Azad Mahir oğlu - baş leytenant
Rzazadə Gülməmməd Fərid oğlu - baş leytenant
Süleymanov Zahid Vahid oğlu - baş leytenant
Şirinov Fəhmin Məmməd oğlu - baş leytenant
Zeynalov Dadaş Mübariz oğlu - baş leytenant
Abbasov Murtuz Çingiz oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Abdulkərimli Hacı Mikayıl oğlu - leytenant
Ağazadə Araz Ədalət oğlu - leytenant
Dadaşov Fərdi Zabit oğlu - tibb xidməti leytenantı
Əbdürrəhimli Habil Qabil oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Əhmədli Şahid Gülməmməd oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Əhmədov Elgün Ədalət oğlu - leytenant
Əliyev Əmirulla Vahid oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Əlizadə Kamil Daşqın oğlu - leytenant
Əmrahov Həbibulla Sahib oğlu - tibb xidməti leytenantı
Hüseynov Anar Elman oğlu - leytenant
İbrahimli Cavid Arif oğlu - leytenant
İsmayılov Əflatun Tahir oğlu - leytenant
İsmayılzadə Nicat Etibar oğlu - leytenant
Kərimov Yusif Məhərrəm oğlu - leytenant
Quluzadə Nihat Qasım oğlu - leytenant
Məmmədli Toğrul Adil oğlu - leytenant
Nuruyev Cavid Əşirəf oğlu - leytenant (ölümündən sonra)
Rzayev Murad Nizami oğlu - leytenant
Səfərli Hüseyn Müşfiq oğlu - leytenant
Şalbuzov Nail Çərkəs oğlu - leytenant
Yusifov Abbas Mədəd oğlu - leytenant
Zeynallı Mürsəl Ədalət oğlu - leytenant
Abdullayev Anar Aydın oğlu - baş gizir
Aslanov Rövşən Ənvər oğlu - baş gizir
Azadov Lütfiyar Şəmil oğlu - baş gizir
Bədirov Elnur Firudun oğlu - baş gizir
Hüseynli İlqar Şəmiyyət oğlu - baş gizir (ölümündən sonra)
Xəlilov Şahin Bəxtiyar oğlu - baş gizir
İsmayılov Ramazan İnqilab oğlu - baş gizir
Kərimov Rahib Rabil oğlu - baş gizir
Niftullayev Vasid Sadıq oğlu - baş gizir
Yunusov Saməddin Yunis oğlu - ehtiyatda olan baş gizir
Abdullayev Qaçay Dursunəli oğlu - gizir
Ağayev Vüsal Rafiq oğlu - gizir
Babazadə Mirmehti Mirhətəm oğlu - gizir
Eynullayev Elşad Suliddin oğlu - gizir
Əhmədov Natiq Rafiq oğlu - gizir
Əhmədov Rauf İbrahim oğlu - gizir
Ələkbərov Məhəmmədəli Bayram oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Ələkbərov Niyaməddin İsrafil oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Ələkbərov Səfərağa Cəfər oğlu - gizir
Əlisoltanov Vahid Tahir oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Əliyev Raqif Əli oğlu - gizir
Əliyev Vüsal Məhəmmədəli oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Əmirli Tofiq Şəmsəddin oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Əsgərli Tərlan Miryağub oğlu - gizir
Həbilov İsrayıl Rövşən oğlu - gizir
İlyasov Rəşid Bəxtiyar oğlu - gizir
İsmayılov İsa Vaqif oğlu - gizir
Qasımov Baba Əhməd oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Qasımov Vüsal Məhərrəm oğlu - gizir
Qazıyev Pərvin Akif oğlu - gizir
Qiyasov Fair Fikrət oğlu - gizir
Quliyev Səbuhi Nadir oğlu - gizir
Məmmədov Emin Vətən oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Məmmədov Ravid Rantik oğlu - gizir
Mirzalıyev Nəcməddin Bulud oğlu - gizir
Nəcəfov Emin Məhərrəm oğlu - gizir
Rüstəmov Mehran Ağarəhim oğlu - gizir
Seydimov İsmayıl Qüdrət oğlu - gizir
Səmədov Nicat Şahin oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Tağıyev Tural Tacəddin oğlu - gizir
Tarverdiyev Rəşid Aslan oğlu - gizir
Verdiyev Emin Tofiq oğlu - gizir
Vəliyev Sehran Nizami oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Yavərli Cəbrayıl Murad oğlu - gizir
Yusifbəyli Yusif Sabir oğlu - gizir (ölümündən sonra)
Zeynalov Samiq Famil oğlu - gizir
Abuzərov Elvin Sənhan oğlu - kiçik gizir
Ağazadə Fərid Fuad oğlu - kiçik gizir
Əliyarov Rəşad İntiqam oğlu - kiçik gizir
Əliyev Müşfiq Şahin oğlu - kiçik gizir
Fətullayev Saleh Zahid oğlu - kiçik gizir
Həsənzadə Elşad Eldar oğlu - kiçik gizir
Xosrovzadə İlkin Azay oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
İbrahimov Emil Etibar oğlu - kiçik gizir
Qasımov Elmin İntiqam oğlu - kiçik gizir
Qəhrəmanov Bayram Yasin oğlu - kiçik gizir
Məhərrəmov Pərvin Arzu oğlu - kiçik gizir
Mirzəyev Orxan Əsəd oğlu - kiçik gizir
Muradov Bəhruz Daxil oğlu - kiçik gizir
Rəhimov Kənan Vasif oğlu - kiçik gizir
Rzalı Daşqın Elşad oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Süleymanov Yusif Ruhulla oğlu - kiçik gizir
Şıxıyev Səyyad Abdul oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Talıbov Təbriz Məhrəməli oğlu - kiçik gizir (ölümündən sonra)
Yunusov Seyfur Zahid oğlu - kiçik gizir
Zöhrablı Təbriz Atamoğlan oğlu - kiçik gizir
Məmmədov Saleh Mustafa oğlu - baş çavuş (ölümündən sonra)
Əsgərov Əsgər Bayram oğlu - çavuş
İbrahimov İsrafil Zülfiqar oğlu - kiçik çavuş (ölümündən sonra)
İsgəndərov Bəhruz Abbas oğlu - kiçik çavuş (ölümündən sonra)
Kərimov Mərhamət Məzahir oğlu - kiçik çavuş
Quluzadə Orxan Pirverdi oğlu - kiçik çavuş
Məmmədov Şəhruz Şirməmməd oğlu - kiçik çavuş
Şükürov Əziz Kamal oğlu - kiçik çavuş
Əliyev Zamiq Ərşad oğlu - baş əsgər
Cəfərov Vüsal Sərhədxan oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Hüseynov Nicat Adil oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
İbrahimov İmaməli Elman oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Kirxlarov Nazim Nadır oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Quliyev Zaman Muxtar oğlu - əsgər
Mahmudzadə Səid Səlim oğlu - əsgər
Musayev Siruz Firuz oğlu - əsgər
Nazarov İsmayıl Qeys oğlu - əsgər
Orucov Səbuhi Vahid oğlu - əsgər (ölümündən sonra)
Rüstəmov Zaman Turab oğlu - əsgər
Seyid-zadə Mirhüseyn Miryunis oğlu - əsgər (ölümündən sonra).
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