https://news.day.az/azerinews_politics/1325700.html Prezident İlham Əliyev Hadrutda Azərbaycan bayrağını ucaldıb - FOTO
Prezident İlham Əliyev Hadrutda Azərbaycan bayrağını ucaldıb - FOTO
Martın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli və Xocavənd rayonlarında olublar.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən verdiyi məlumata görə, səfər zamanı Prezident İlham Əliyev Hadrutda Azərbaycan bayrağını ucaldıb.
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