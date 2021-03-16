Prezident İlham Əliyev Hadrutda Azərbaycan bayrağını ucaldıb

Martın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli və Xocavənd rayonlarında olublar.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən verdiyi məlumata görə, səfər zamanı Prezident İlham Əliyev Hadrutda Azərbaycan bayrağını ucaldıb.