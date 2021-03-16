https://news.day.az/azerinews_politics/1325703.html Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Azıx mağarasında - FOTO - VİDEO
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Azıx mağarasında - FOTO - VİDEO
Martın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli və Xocavənd rayonlarında olublar.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən verdiyi məlumata görə, səfər zamanı Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Azıx mağarasında olublar.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре