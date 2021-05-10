https://news.day.az/azerinews_politics/1341722.html Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri başa çatıb
Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri başa çatıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri mayın 10-da başa çatıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, dövlətimizin başçısını Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov yola saldı.
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