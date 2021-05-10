Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri başa çatıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri mayın 10-da başa çatıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, dövlətimizin başçısını Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov yola saldı.