https://news.day.az/azerinews_politics/1375861.html Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Elektrik Stansiyasının yeni estakada nasos stansiyasının açılışında iştirak edib
Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Elektrik Stansiyasının yeni estakada nasos stansiyasının açılışında iştirak edib
Sentyabrın 3-də Sumqayıt Elektrik Stansiyasının yeni estakada nasos stansiyasının açılışı olub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak edib.
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