Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Elektrik Stansiyasının yeni estakada nasos stansiyasının açılışında iştirak edib

Sentyabrın 3-də Sumqayıt Elektrik Stansiyasının yeni estakada nasos stansiyasının açılışı olub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak edib.