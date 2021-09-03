https://news.day.az/azerinews_politics/1376077.html Prezident İlham Əliyev “Tokio-2020” Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan idmançımızı təbrik edib
Prezident İlham Əliyev “Tokio-2020” Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan idmançımızı təbrik edib
Prezident İlham Əliyev "Tokio-2020" Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan Raman Salehi təbrik edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, dövlət başçısı bununla bağlı tvitterdəki hesabında paylaşım edib.
Paylaşımda deyilir: ""Tokio-2020" Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan Raman Salehi bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm!"
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