Prezident İlham Əliyev “Tokio-2020” Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan idmançımızı təbrik edib

Prezident İlham Əliyev "Tokio-2020" Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan Raman Salehi təbrik edib.

Day.Az-ın məlumatına görə, dövlət başçısı bununla bağlı tvitterdəki hesabında paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir: ""Tokio-2020" Yay Paralimpiya Oyunlarında 3-cü qızıl medalını qazanan Raman Salehi bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm!"