https://news.day.az/azerinews_politics/1396187.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Zəngilandan fotolar paylaşıb - FOTO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Zəngilandan fotolar paylaşıb - FOTO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında Prezident İlham Əliyevlə Zəngilandan fotolar paylaşıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, paylaşımda deyilir:
"Zəngilan rayonu, Ağalı kəndi. 26.10.2021".
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