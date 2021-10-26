Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Zəngilandan fotolar paylaşıb
Depozit faizini öncədən al!

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında Prezident İlham Əliyevlə Zəngilandan fotolar paylaşıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, paylaşımda deyilir:

"Zəngilan rayonu, Ağalı kəndi. 26.10.2021".