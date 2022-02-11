https://news.day.az/azerinews_politics/1434809.html Prezident İlham Əliyev “Qobu” Enerji Qovşağının açılışında iştirak edib - FOTO
Prezident İlham Əliyev “Qobu” Enerji Qovşağının açılışında iştirak edib - FOTO
Fevralın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev "Qobu" Enerji Qovşağının - yükötürmə gücü 1000 meqavat olan 330/220/110 kilovoltluq "Qobu" yarımstansiyasının və 385 meqavatlıq "Qobu" Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, açılışdan sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinə - AZƏRTAC-a müsahibə verib.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре