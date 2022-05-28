Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan 30 ildir müstəqillik yolu ilə inamla gedir
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Azərbaycan 30 ildir müstəqillik yolu ilə inamla gedir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki,bunu Prezident İlham Əliyev mayın 28-də "Teknofest" festivalında çıxışı zamanı deyib.

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