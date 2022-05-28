https://news.day.az/azerinews_politics/1465982.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan 30 ildir müstəqillik yolu ilə inamla gedir
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan 30 ildir müstəqillik yolu ilə inamla gedir
Azərbaycan 30 ildir müstəqillik yolu ilə inamla gedir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki,bunu Prezident İlham Əliyev mayın 28-də "Teknofest" festivalında çıxışı zamanı deyib.
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