Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev İçan-Qala Dövlət Tarixi Memarlıq Muzeyi ilə tanış olublar
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Özbəkistanda dövlət səfərində olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev iyunun 22-də Xivə şəhərində İçan-Qala Dövlət Tarixi Memarlıq Muzeyi ilə tanış olublar.

Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir.

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