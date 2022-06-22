https://news.day.az/azerinews_politics/1472952.html Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev İçan-Qala Dövlət Tarixi Memarlıq Muzeyi ilə tanış olublar
Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev İçan-Qala Dövlət Tarixi Memarlıq Muzeyi ilə tanış olublar
Özbəkistanda dövlət səfərində olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev iyunun 22-də Xivə şəhərində İçan-Qala Dövlət Tarixi Memarlıq Muzeyi ilə tanış olublar.
Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir.
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