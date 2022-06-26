https://news.day.az/azerinews_politics/1474119.html Prezident İlham Əliyev Laçın rayonunda 110 kV-luq “Qorçu” elektrik yarımstansiyasında aparılan işlərlə tanış olub
Prezident İlham Əliyev Laçın rayonunda 110 kV-luq “Qorçu” elektrik yarımstansiyasında aparılan işlərlə tanış olub
İyunun 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Göygöl, Kəlbəcər və Laçın rayonlarına səfər edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı Laçın rayonunda 110 kV-luq "Qorçu" elektrik yarımstansiyasında aparılan işlərlə tanış olub.
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