https://news.day.az/azerinews_politics/1488835.html Elşən Zeynalova general-mayor rütbəsi verildi - SƏRƏNCAM
Elşən Zeynalova general-mayor rütbəsi verildi - SƏRƏNCAM
Prezident İlham Əliyev E.Ə.Zeynalova general-mayor ali hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sərəncama əsasən, Polkovnik Elşən Əsgər oğlu Zeynalova general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib.
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