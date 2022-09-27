Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Füzuli rayonuna səfərdən görüntülər paylaşıb
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında Prezident İlham Əliyevlə Füzuli rayonuna səfərdən görüntülər paylaşıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, paylaşımda deyilir:

"Anım Günü. Füzuli rayonu. 27.09.2022".