https://news.day.az/azerinews_politics/1498685.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Füzuli rayonuna səfərdən görüntülər paylaşıb - FOTO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Füzuli rayonuna səfərdən görüntülər paylaşıb - FOTO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında Prezident İlham Əliyevlə Füzuli rayonuna səfərdən görüntülər paylaşıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, paylaşımda deyilir:
"Anım Günü. Füzuli rayonu. 27.09.2022".
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