Prezident İlham Əliyevin və Baş nazir İrakli Qaribaşvilinin Mçxetada birgə işçi naharı olub

Oktyabrın 24-də Mçxeta rayonundakı Muxrani sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilinin birgə işçi naharı olub.