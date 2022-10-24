https://news.day.az/azerinews_politics/1506046.html Prezident İlham Əliyevin və Baş nazir İrakli Qaribaşvilinin Mçxetada birgə işçi naharı olub
Prezident İlham Əliyevin və Baş nazir İrakli Qaribaşvilinin Mçxetada birgə işçi naharı olub
Oktyabrın 24-də Mçxeta rayonundakı Muxrani sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilinin birgə işçi naharı olub.
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