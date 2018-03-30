В Баку двое неизвестных избили и ограбили мужчину

29 марта на горячую линию 102 МВД Азербайджана поступило обращение в связи с избиением и ограблением на территории Бинагадинского района.

Согласно информации МВД, сотрудниками 6 Отделения полиции Бинагадинского Районного Управления Полиции были проведены соответствующие мероприятия, передает Day.Az.

В тот же день в результате расследования стало известно, что около 14:00 часов на территории поселка Баладжары двое неизвестных напали на жителя города Баку Закира Мирзаева, избили и отобрали у него 138 манатов.

Лица, подозреваемые в совершении разбоя, были задержаны по "горячим следам" в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. По результатам расследования было установлено, что нападавшими являются жители города Баку, ранее судимые - Салех Мурадов и Рашад Гурбанов.

По факту возбуждено уголовное дело.