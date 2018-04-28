Центр Мугама представит интересный проект с участием этнических музыкантов из Перу

Международный центр мугама, в рамках своей организаторской деятельности, представляет проекты по пропаганде мугамной, ашугской, национальной народной и классической музыки. При этом Центр мугама постоянно организовывает интересные проекты с вечерами этнической музыки зарубежных стран. Так Центр реализует проект "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки"), в рамках которого на их сцене состоялись концерты этнических музыкантов из Румынии, Молдовы, Турции, Греции, Марокко и других стран.



Центр мугама также реализовывал очень успешный проект "Sound Waves", в рамках которого нашу страну с концертами посетили этнические музыканты из Италии, Испании, Греции, Португалии и других стран.



4 мая в Международном центре мугама пройдет концерт этнических исполнителей из Перу. В этот вечер зарубежные музыканты встретятся с азербайджанскими исполнителями мугама. Отметим, что концерт организован Делегацией Евросоюза в Азербайджане совместно с Центром мугама и проходит в рамках II Европейского фестиваля толерантности "IMAGINE".





В концерте под названием "Charango meets Mugam" исполнители из Перу Карл Струйф и Алехандро Рива выступят совместно с заслуженными артистами Азербайджана Сахибом Пашазаде (тар) и Тогрулом Асадуллаевым (кеманча), а также талантливой ханенде Нисбет Садраевой.



Чаранго - старинный щипковый струнный музыкальный инструмент, который используется для аккомпанемента в латиноамериканской музыке. Преимущественно мужской инструмент Чаранго внешне похож на гитару, имеет 10 струн и тональный диапазон до двух октав. Это позволяет исполнять на нем обширный репертуар мелодий.



Начало концерта 4 мая в 20:00.



Добавим, что 6 мая в Центре мугама состоится концерт "Rembetiko meets Mugam", на котором с теми же музыкантами из Азербайджана встретятся этнические исполнители из Греции.



Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, онлайн на www.iticket.az.



Ф.Агаларова



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