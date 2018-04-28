В Голливуде открывается Международный центр культуры Азербайджана - ФОТО

В Голливуде (район Лос-Анджелеса, штат Калифорния) 6 мая состоится открытие Международного центра культуры Азербайджана, сообщила Trend руководитель центра Севиндж Сафарова, передает Day.Az.

На открытии будет представлена программа "Azərbaycan gecəsi", посвященная национальной культуре и кухне Азербайджана. Также состоится презентация книги Севиндж Сафаровой "Грех", которая издана на английском языке под названием "Sin".

"На церемонию открытия приглашены телеканалы, общественные деятели штата, бизнесмены, деятели культуры и науки. Главная цель центра - пропаганда нашей замечательной страны, ее успехов на международной арене, древней истории, культуры, традиций, национальной кухни и туристического потенциала, донесение американской общественности об азербайджанской земле Карабахе. Нами запланировано проведение вечеров Азербайджана с участием известных представителей страны", - отметила Севиндж Сафарова.

Помощь в реализации проекта оказали руководитель американского холдинга CK Global trening Кирс Кенгерли (из старинного азербайджанского рода Кенгерли - уроженцев Карабаха, Нахчывана и Иревана) и бизнес-леди Шами Мафи.

Аннотацию к роману "Sin" написали всемирно известные личности - президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев и турецкий сценарист и режиссер Унал Кюпели. Перевод на английский язык осуществлен Лейлой Джафаровой. Напомним, что презентация книги на азербайджанском языке прошла в Баку в феврале 2016 года с участием общественных деятелей, представителей культуры и искусства, дипломатических миссий Норвегии, Великобритании и Нидерландов, гостей из Турции и Ирана.