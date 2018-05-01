Уникальная постановка "WHIST" впервые представлена в Баку - ФОТО

1-6 мая Goethe-Zentrum Baku представит в Азербайджане уникальную постановку "WHIST" танцевального коллектива AФЕ Dance Company. Креативные директоры Аои Накамура и Эстебан Фурми в своей постановке объединили физический театр, интерактивную виртуальную реальность (VR) и расширенную реальность (AR).

Вчера же состоялся предпоказ проекта для СМИ, где побывала и корреспондент Day.Az.

Отметим, что Goethe-Zentrum Baku радует бакинскую публику невероятными проектами местных и зарубежных художников. Так, в Баку были представлены концерты и выставки в рамках Фестиваля "Silk Road", фотовыставка немецкого фотографа Свена Марквардта, световая инсталляция Миши Кубалля, а звуковая инсталляция Vertigo, посвящённая Низами Гянджеви, открыта до 31 мая во Дворце Ширваншахов в Ичеришехер.

Миссия Goethe-Zentrum Baku - сделать искусство доступным, поэтому все мероприятия немецкой культурной организации проходят абсолютно бесплатно. И постановку "WHIST", которая с сегодняшнего дня доступна для всех, кто заранее прошел регистрацию на сайте Eventbrite, организаторы проводят совершенно бесплатно.

Как сообщили Day.Az авторы проекта Аои Накамура и Эстебан Фурми, они впервые в Баку и благодарны куратору проектов Goethe-Zentrum Baku Асли Самедовой и директору Goethe-Zentrum Baku Альфонсу Хуку за приглашение в столицу Азербайджана.

Добавлю, что данный проект - нечто новое для азербайджанской публики. Вдохновением для "WHIST" (в переводе с анг. "безмолвный", "умалчивающий") послужили исследования Зигмунда Фрейда в области психоанализа. "WHIST" приглашает в путешествие в мир бессознательного, где инстинкты будут путеводителем в рассказах о сюрреалистических снах и страхах. Одночасовой сеанс размывает границы между сознанием и бессознательностью, реальностью и фантастикой, физическим и виртуальным мирами. Благодаря искусству и звуковому оборудованию в сочетании с кинематографическим интерактивным видео в 360 ° вы будете погружены в мир разворачивающихся снов. Каждый зритель имеет возможность исследовать историю одной семьи через призму одного из 76 различных сценариев. Данные истории разворачиваются на основе индивидуального подсознательного выбора.

"WHIST" - первая крупная работа AФЕ dance company (однако в портфолио коллектива работа над такими удостоенными множества международных наград постановки, как "Вальдорфский проект" Шона Рогга, "Wound, Für Eli" и 360° фильмы "The Night Opera, Elbphilharmonie Hamburg для Google Arts & Culture и короткометражные фильмы "Kai", "Bysju promo", "Chasing Mirror"). Для "WHIST" были специально приглашены многие специалисты, такие как дизайнер Джеймс Майкл Шоу, чьи работы находятся в коллекциях MoMA, Монреальского художественного музея и Музея дизайна Vitra. В "WHIST" также звучат специально написанные электронные и электроакустические композиции авторства Скотта Гиббонса, а также музыка минималистского композитора и исполнителя на лютне Йозефа ван Виссема, чья композиция из кинофильма Джима Джармуша "Выживут только любовники" (Only Lovers Left Alive) была удостоена премии Каннского фестиваля за лучшую музыку, была оценена призом (Премия Саундтрека Канн за партитуру "Только любимых левых").

"WHIST" уже показывали в Европе, Азии и Австралии. Теперь с этим невероятным проектом познакомится и бакинская публика. Отметим, что все билеты на постановку разошлись ещё до первого показа, а лист ожидания превышает количество мест в два раза.

Пока что организаторы не подтвердили, будут ли запланированы дополнительные сеансы. По всем дополнительным вопросам можно обратиться в Goethe-Zentrum Baku, написав на страницу в Facebook (@goethezentrumbaku) или позвонив по телефону (012) 4938041.

Ф. Агаларова