В Баку отметят юбилей известного вокалиста - ВИДЕО

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку в 19:00 7 мая состоится вечер памяти видного оперного исполнителя, актера Фирудина Мехтиева. Об этомсообщили Trend организаторы вечера, передает Day.Az.

Мероприятие будет посвящено 90-летию со дня рождения Мехтиева.

Вечер памяти пройдет при организации Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, поддержке министерства культуры Азербайджана.

На вечере выступят солисты Государственного академического театра оперы и балета, в исполнении которых прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Вокалисты выступят в сопровождении Симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио под управлением дирижера Джавада Тагизаде.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

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