В Центре мугама прошел концерт, посвященный 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

2 мая 2018 13:02

В рамках совместного проекта Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств "Новое поколение приглашает..." и при участии общеобразовательной школы №189-190 на сцене Центра мугама сегодня прошел концерт, посвященный 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева .

В концерте приняли участие студенты университета и ученики общеобразовательной школы №189-190. В исполнении студентов АГУКИ прозвучали песни азербайджанских композиторов Тофика Гулиева, Эмина Сабитоглы, Джахангира Джахангирова, Муслима Магомаева, Севиль Алиевой и др. Также ученики школы прочитали со сцены отрывки из произведений Гусейна Джавида, Джалила Мамедгулузаде, стихи Бахтияра Вахабзаде, Залимхана Ягуба, Мамеда Араза.

Выступления молодых исполнителей были встречены бурными аплодисментами.

Н. Гасымова

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