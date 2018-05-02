В Центре мугама прошел концерт, посвященный 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В рамках совместного проекта Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств "Новое поколение приглашает..." и при участии общеобразовательной школы №189-190 на сцене Центра мугама сегодня прошел концерт, посвященный 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева .

В концерте приняли участие студенты университета и ученики общеобразовательной школы №189-190. В исполнении студентов АГУКИ прозвучали песни азербайджанских композиторов Тофика Гулиева, Эмина Сабитоглы, Джахангира Джахангирова, Муслима Магомаева, Севиль Алиевой и др. Также ученики школы прочитали со сцены отрывки из произведений Гусейна Джавида, Джалила Мамедгулузаде, стихи Бахтияра Вахабзаде, Залимхана Ягуба, Мамеда Араза.

Выступления молодых исполнителей были встречены бурными аплодисментами.

Н. Гасымова