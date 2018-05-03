Центр мугама представит интересный проект с участием этнических музыкантов из Греции

Международный центр мугама, в рамках своей организаторской деятельности, представляет проекты по пропаганде мугамной, ашугской, национальной народной и классической музыки. При этом Центр мугама постоянно организовывает интересные проекты с вечерами этнической музыки зарубежных стран. Так, Центр реализует проект "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки"), в рамках которого на их сцене состоялись концерты этнических музыкантов из Румынии, Молдовы, Турции, Греции, Марокко и других стран.

Центр мугама также реализовывал очень успешный проект "Sound Waves", в рамках которого нашу страну с концертами посетили этнические музыканты из Италии, Испании, Греции, Португалии и других стран.

6 мая в Международном центре мугама пройдет концерт этнических исполнителей из Греции. В этот вечер зарубежные музыканты встретятся с азербайджанскими исполнителями мугама. Отметим, что концерт организован Делегацией Евросоюза в Азербайджане совместно с Центром мугама и проходит в рамках II Европейского фестиваля толерантности "IMAGINE".

В концерте под названием "Rembetiko meets Mugam" исполнители из Греции Макис Стамоулис и Костас Спиропоулис выступят совместно с заслуженными артистами Азербайджана Сахибом Пашазаде (тар) и Тогрулом Асадуллаевым (кеманча), а также талантливой ханенде Нисбет Садраевой.

Рембетико - стиль музыки, который иногда называют греческим эквивалентом американского блюза. Это песни, исполняемые под аккомпанемент прежде всего бузуки - струнного щипкового музыкального инструмента, а также под аккомпанемент скрипки, гитары, аккордеона и фортепиано.

Любители народной музыки в Греции, говоря "рембетико", подразумевают старинные народные песни. Большую популярность песни в стиле рембетико получили в 20-30 годы XX века. Сегодня в Греции они популярны и любимы как среди старшего поколения, так и среди молодежи.

Начало концерта - в 20:00.

Напомним, что 4 мая в Центре мугама состоится концерт "Charango meets Mugam", на котором совместно с азербайджанскими музыкантами выступят этнические исполнители из Перу.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, онлайн на www.iticket.az.

Ф. Агаларова