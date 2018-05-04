Инновационный проект Бакинской музыкальной академии – Студенты дают уроки - ВИДЕО - ФОТО

2 мая в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках осуществления совместного проекта кафедры специальной педагогической подготовки БМА (заведующая - доцент Эльнара Аббасова) и школы-студии - экспериментальной лаборатории БМА (директор - профессор Тарлан Сеидов) состоялись открытые уроки студентов-практикантов. В них приняли участие преподаватели и студенты кафедры специальной педагогической подготовки, а также педагоги и учащиеся школы-студии.

Подобное мероприятие, демонстрирующее в открытом показе педагогические достижения сразу многих студентов и позволяющее провести сравнительный анализ их работы, - инновация совместного проекта. Новизна заключается во взаимообогащении педагогов, студентов, учеников, в преемственности поколений. Атмосфера открытых уроков порой становилась похожей на диспут, аудитория, захваченная интересом, принимала в них активное участие.

Среди интересных выступлений отметим студентов-практикантов: виолончелиста Расула Лятифзаде, арфистку Фариду Алекперли; скрипачей - Эльчина Абдуллаева и Азизу Рзаеву; пианистку Лейлаханум Мамедову; флейтиста Расула Алиева с учеником 10-го класса школы-студии, лауреатом Республиканского конкурса имени Гейдара Алиева Рашадом Абдуллаевым (педагог Эльман Мустафаев). Стоит также заметить, что ученики школы-студии не только выступали в качестве практических примеров для студентов-практикантов, но и были отличными аккомпаниаторами. Их подготовили доценты Егяна Тапдыгова, Захра Гараева, Медина Туаева, Гюльнара Гулиева, заслуженные педагоги Айша Алиева, Камал Пашазаде и др.

Уверены, что совместный проект кафедры специальной педагогической подготовки и школы-студии, давший старт полезному начинанию, будет успешно продолжен.

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Н. Гасымова