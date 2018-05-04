В Баку прошла конференция на тему «Гейдар Алиев и композиторская школа Азербайджана» - ФОТО

4 мая в Союзе композиторов Азербайджана состоялась научная конференция, посвященная 95-й годовщине со дня рождения политика мирового масштаба, Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Тема конференции - "Гейдар Алиев и композиторская школа Азербайджана". Вступительным словом конференцию открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде.

В своей речи Франгиз Ализаде подчеркнула огромную роль и значение деятельности Гейдара Алиева в развитии азербайджанского музыкального искусства II половины ХХ века, его неоценимую поддержку и личное внимание к деятелям культуры. Идеи Гейдара Алиева, отметила она также, и сейчас являются направляющим вектором в развитии национального музыкального искусства. Отрадно, что традиции, заложенные Гейдаром Алиевым, сегодня продолжаются главой нашего государства, Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

Затем с докладами выступили секретари Союза композиторов - заслуженные деятели искусств Земфира Кафарова ("Гейдар Алиев - покровитель культуры и искусства"), Джалал Аббасов ("Гейдар Алиев и Союз композиторов Азербайджана"), Сардар Фараджев ("О сочинениях азербайджанских композиторов, посвященных Гейдару Алиеву") и Алия Мамедова ("Гейдар Алиев и творческая молодежь").

На конференции также выступили народный артист Азербайджана Тофик Бакиханов ("О личной дружбе Гейдара Алиева с выдающимися деятелями культуры"), заслуженный деятель искусств Васиф Аллахвердиев ("О сочинениях, созданных по инициативе Гейдара Алиева"), музыковеды - заслуженный деятель искусств Хаджар Бабаева ("Отражение эстетических воззрений в выступлениях Гейдара Алиева") и доктор искусствоведения Джамиля Гасанова ("Роль Фонда Гейдара Алиева в сохранении культурного наследия Азербайджана").

В заключение конференции под звуки "Праздничной увертюры" Октая Зульфугарова были продемонстрированы видеокадры, оживляющие страницы жизни и деятельности великого лидера.

Н.Гасымова