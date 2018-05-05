Скончался народный артист Фуад Поладов

Как сообщила семья актера, он скончался вечером 4 мая.

Фуад Поладов будет похоронен сегодня в 13:00 на кладбище "Гурд гапысы".

Фуад Агарагим-оглы Поладов - азербайджанский актер театра и кино. Родился 24 мая 1948 года в Баку. Первой его ролью в кино стала роль Селима в фильме "İstintaq davam edir" (Следствие продолжается) в 1966 году. Окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специализации "Артист драматического театра и кино" (1967-1972). По приглашению своего преподавателя и главного режиссера Азербайджанского академического драмтеатра Тофига Кязимова сыграл в спектакле по пьесе Ильяса Эфендиева "Məhv olmuş gündəliklər" ("Уничтоженные дневники") главную роль - Савалана. После премьеры спектакля 29 ноября 1969 года был принят в актерскую труппу театра.

20 марта 1987 года был удостоен почетного звания "Народный артист Азербайджана". С1989 года работал в Русском драматическом театре им. Самеда Вургуна.

Напомним, что народный артист Фуад Поладов проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием.