Александр Шаровский о Фуаде Поладове: «Он был истинным служителем сцены»

Вчера вечером скончался известный азербайджанский актер, народный артист Фуад Поладов.

Последние тридцать лет Поладов работал в Азербайджанском государственном русском драматическом театре, и, как сказал в беседе с Day.Az главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, для Русской драмы - это огромная потеря.

"Это большое горе. Это большой удар и для театра, и для кино, и для меня как его друга. К сожалению, придется провожать его в последний путь... Allah rəhmət eləsin", - сказал наш собеседник.

По словам главного режиссера, Поладов пользовался огромным уважением коллектива, он был истинным служителем сцены.

"Его отношение к сцене, к ролям, к театру - это редкое явление в наши дни. Он был блестящим артистом, который работал так, будто каждая роль у него первая и он только начинает работать. Он всю жизнь отдал театру - сначала Аздраме, потом Русдраме, всему азербайджанскому народу. Мы его не забудем", - сказал Александр Шаровский.

Напомним, что народный артист Фуад Поладов проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием.

Франгиз Агаларова