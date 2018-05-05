«Жизнь – это трудный путь преодолений и совершенствования духа» - Вспоминая Фуада Поладова - ФОТО

Вчера вечером скончался народный артист Азербайджана Фуад Поладов. 24 мая ему исполнилось бы 70 лет. Именно в этом возрасте он хотел окончить свою актерскую карьеру, но судьба распорядилась иначе.

"Слава Богу, мне до сих пор удавалось сыграть роли, о которых я мечтал: Тимон Афинский, Гаджар, Гамлет... На данный момент я подумываю о том, чтобы по достижении 70 лет завершить актерскую карьеру. Но до того хочется попробовать себя в образе короля Лира", - говорил он.

Фуад Поладов буквально родился с искусством в сердце. С самого детства его занимала литература и драматургия. Ему нравилось смотреть спектакли, художественные фильмы, а также собирать фотографии артистов. Талант актера раскрылся уже в младшие школьные годы, когда он стал посещать драматический кружок во Дворце пионеров и школьников им.Ю.Гагарина (ныне Дворец детского и юношеского творчества им. Т. Исмайлова). Руководил кружком народный артист Азербайджана Сулейман Алескеров, навсегда вписавший свое имя в историю отечественного кинематографа, сыграв главную роль в знаменитом фильме "Я помню тебя, учитель" ("Bizim Cəbiş müəllim"). Обучаясь у него азам актерского мастерства, Фуад Поладов делал первые шаги на пути к большому будущему.

Когда Фуад Поладов перешел в девятый класс, на глаза ему попалось объявление в газете, в котором говорилось об открытии двухгодичных актерских курсов при киностудии "Азербайджанфильм". В первый же год обучения он оказался в поле зрения тогдашнего директора киностудии, народного артиста СССР Адиля Искендерова, который как раз и являлся инициатором открытия актерских курсов. Поэтому, когда режиссер Алисаттар Атакишиев подыскивал кандидатуру на роль Селима в детективном фильме "Следствие продолжается" ("İstintaq davam edir"), Адиль Искендеров посоветовал ему пригласить Фуада на пробы.

"Родители поначалу думали, что мое увлечение театром и кино не выйдет за грани самодеятельности. Им хотелось, чтобы я стал юристом или врачом. Но я был иного мнения, которое они не приветствовали. Поэтому когда я сообщил им, что твердо намерен подать документы в Институт искусств, они расстроились. Правда, ненадолго".

Актер признавался, что кинематограф занимает одно из важных мест в его жизни, но если нужно будет выбирать между кино и театром, то он выберет второе.

"Театр мне ближе. Именно здесь по-настоящему проявляется профессионализм актера. Я не перестаю наслаждаться процессом, происходящим на сцене, когда в течение двух часов проживаешь жизнь своего героя от начала и до конца. Эти ощущения ни с чем не сравнишь. В театре есть лишь один дубль и никаких спецэффектов. Все открыто. Ты перед зрителями как на ладони. Ничем не прикроешься. Ничем! Как говорится, "bu meydan, bu da şeytan". Покажи, на что ты способен".

20 марта 1987 года Фуаду Поладову было присвоено звание народного артиста Азербайджана. Спустя два года после этого он покинул Азербайджанский государственный академический драматический театр и перешел в Русский драматический театр им. Самеда Вургуна.

"Самое главное - научиться прочувствовать своего персонажа. Прожить его жизнь, ощутить характер. Искать и увидеть своего героя в себе. И если найдешь, это будет неописуемым чувством! Александр Блок сказал, что театр - нежное чудовище, которое берет всего человека, если он призван, и грубо выкидывает, если он не призван. Это нежное чудовище в своих грубых лапах то убаюкивает, то треплет человека. И надо быть воистину призванным, чтобы не уставать от его нежной грубости... Отлично сказано!"

Легендарный актер последнее время проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием.

Его смерть стала огромным горем для всего Азербайджана. Публика, любившая актера, никогда не забудет его ролей в известных постановках на сценах наших театров и в кино.

Фуад Поладов будет похоронен сегодня в 13:00 на кладбище "Гурд гапысы". Церемония прощания с народным артистом состоится в его доме по адресу: проспект Бабека, 10.