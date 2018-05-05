В Центре мугама прошел неповторимый концерт этнических музыкантов из Перу - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама состоялся концерт этнических исполнителей из Перу. На концерте, организованном Делегацией Евросоюза в Азербайджане совместно с Центром мугама, присутствовали представители различных посольств и меломаны Баку. Отметим, что данное мероприятие проходило в рамках II Европейского фестиваля толерантности "IMAGINE".

В концерте под названием "Charango meets Mugam" исполнители из Перу Карл Струйф и Алехандро Ривас выступили совместно с заслуженными артистами Азербайджана Сахибом Пашазаде (тар) и Тогрулом Асадуллаевым (кеманча), а также талантливой ханенде Нисбет Садраевой. Исполнив национальные песни Перу и Боливии, музыканты во второй части вечера впервые создали синтез национальной музыки Перу с мугамом. Выступление музыкантов сопровождалось бурными аплодисментами зала и возгласами "браво!". Синтез же музыки двух народов вызвал такой восторг зала, что те в заключении концерта аплодировали стоя.

Музыканты из Перу, которые в данный момент проживают в Брюсселе, уже несколько раз были в Баку, но выступили здесь впервые. Кстати, музыканты никогда раньше не выступали вместе, хоть и жили в одном городе. Дуэт получился лишь благодаря приглашению Делегации Евросоюза обоих музыкантов в Баку.

Карл Сруйф представил публике исполнение на чаранго - старинном щипковом струнном музыкальном инструменте, который используется для аккомпанемента в латиноамериканской музыке. Преимущественно мужской инструмент Чаранго внешне похож на гитару, имеет 10 струн и тональный диапазон до двух октав. Это позволяет исполнять на нем обширный репертуар мелодий.

Алехандро Ривас же играл на испанской гитаре и порадовал публику прекрасным лирическим голосом.

Синтез мугама и чаранго получился насыщенным, отражающим культуру двух далеких стран. Подчеркнем, что Международный центр мугама постоянно организовывает интересные проекты с вечерами этнической музыки зарубежных стран, а в заключении подобных концертов музыканты исполняют синтез с мугамом, который является очень пластичным жанром музыки, прекрасно звучит с любыми жанрами и при этом сохраняет свой колорит.

Добавим, что 6 мая в Центре мугама в рамках II Европейского фестиваля толерантности "IMAGINE" состоится концерт "Rembetiko meets Mugam", на котором с теми же музыкантами из Азербайджана встретятся этнические исполнители из Греции.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, онлайн на www.iticket.az.

Ф.Агаларова