Народный артист Сафа Мирзагасанов о кончине Фуада Поладова: «Это великая потеря для Азербайджана»

Вчера вечером скончался известный азербайджанский актер, народный артист Фуад Поладов. Сегодня он был похоронен на кладбище "Гурт гапысы". Проститься с ними пришло огромное число людей: его родственники, друзья, коллеги, поклонники.

"Не находишь слова по поводу ухода великого актера, близкого человека, партнера с которым отыграл столько спектаклей. На протяжении 30-ти лет мы с ним встречались на сцене", - сказал в беседе с Day.Az актер Азербайджанского государственного русского драматического театра, народный артист Сафа Мирзагасанов.

"Где-то в начале апреля я в последний раз с ним говорил по телефону, он практически не мог говорить уже... Я растерян, я еще не осознал, что Фуада Поладова больше нет. Это великая потеря для Азербайджана, для нашей культуры. Я очень долго буду переживать его уход и никогда его не забуду. Никогда", - сказал наш собеседник.

Напомним, что народный артист Фуад Поладов проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием.

Н. Гасымова