Незабываемые роли Фуада Поладова: Надо достойно пройти предначертанный Всевышним путь - ФОТО

Сегодня в последний путь проводили народного артиста Азербайджана Фуада Поладова, передает Day.Az со ссылкой на Trend. 24 мая выдающемуся актеру исполнилось бы 70 лет...

Тяжелая утрата для нашей культуры...Фуад Поладов оставил неизгладимый след в истории театра и кино, сыграв более восьмидесяти ролей, многие из которых входят в золотой фонд нашего искусства. От первой роли в фильме "Следствие продолжается", в котором он снялся еще школьником в 1966 году, до театральной - "В хрустальном дворце" в 2016 году Он блистал на сцене Государственного академического национального драматического театра и Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в спектаклях азербайджанских и мировых классиков, потрясающе играл в фильмах - "Легенда о любви", "Меч и перо", "На дне", "Тахмина и Заур", "Гамлет", "Вишнёвый сад", "Дьявол", "Призраки среди нас", "Наполеон 1", "Королевские игры", "Следствие продолжается", "Свекровь", "Главное интервью", "Надежда", "Там, где сливаются реки", "Я возвращаюсь домой", "Колдун", "Град", "Расстрел переносится" и т.д. Незабываемые роли - Цезарь, Наполеон, Фердинанд, Лопахин, Кардинал Вулси, Герман Льюис, Шах Гаджар, Мирза Шафи, Деде Горгуд, Фархад, Низами... К сожалению, тяжелая онкологическая болезнь забрала от нас Личность, чей Талант и Человечность были любимы и почитаемы среди всех зрителей и актеров... Церемония прощания, по завещанию актера, прошла в его доме, он был похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Ясамальском районе. Под аплодисменты, под последние аплодисменты...

Фуад Поладов говорил...

- Жизнь - это трудный путь преодолений и совершенствования духа. Мы приходим в мир для того, чтобы идти по этому пути. А дорогу осилит только идущий. То есть постоянно работающий над собой: в профессии, в быту, в человеческом общежитии. Жизнь - это миг: между рождением и уходом, даже между "вчера" и "завтра". Поэтому ежевечерне, возвращаясь, домой, анализируешь события дня, делаешь выводы, чтобы завтра не совершать вчерашних ошибок. Только так можно прожить жизнь достойно и оставить по себе добрую память, а своим детям - незапятнанное имя.

-Я никогда не разделяю роли на любимые и нелюбимые. Что касается трудных ролей, я считаю, что все роли трудные. Но если актёр уверен в себе, и хорошо владеет своей профессией, то и работа над ролью будет доставлять ему удовольствие. Чем глубже копаешь, тем (труднее) интереснее она становится.

- Я благодарен судьбе за то, что в свое время играл с величайшими актерами, и мне сегодня есть, что передать молодому поколению, среди которых немало талантов.

-Подавить творческий дух творческого человека невозможно, если он предан своему делу и настоящий профессионал.

- Если ты силен духом, то можешь многое: стать личностью, проявить свою индивидуальность - как профессионал и как человек. Сила духа - это то, что может уберечь от компромиссов, граничащих с подлостью.



- Предпочитаю справедливость, чего бы она ни касалась, восстанавливать прямым, открытым разговором, пусть и неприятным, а не путем закулисных заговоров или каких-то измышлений. Так честнее, порядочнее, да и по-мужски. Я не из тех, кто выжидает момент, чтобы нанести удар в спину. Привык говорить все в лицо. Малоприятно, но справедливо.



- Культура проявляется во всем: в твоей работе, в общественной жизни, в отношении к окружающим и к самому себе. Даже когда ты один на один с собой. Знаете, есть история о человеке, которого спросили, почему он не снимет одежду в комнате, где никого нет, ведь день выдался жарким. Как вы думаете, что он ответил? Он сказал: "Я не один. Здесь, помимо меня, есть еще я сам". То есть культура - это не то, что выставляется напоказ, для других. Это проявление внутренней сути, нравственного, духовного, интеллектуального содержания. Это то, что заложено в нас генетически, потому что накапливалось предками, передаваясь из поколения в поколение.

-На земле самые несчастные - это те, кто никогда не любил и не умеет любить. Именно любовь способна придать нашей жизни глубину и смысл.

-Я себя ощущаю простым смертным, которому надо достойно пройти предначертанный Всевышним путь...

Allah rəhmət eləsin