Азербайджанский фильм удостоен главного приза кинофестиваля в США - ФОТО

Азербайджанский фильм "Nar bağı" (Гранатовый сад, Pomegranate Orchard) удостоен главного приза BEST FEATURE FILM GRAND JURY PRIZE Bridging the Borders Award международного кинофестиваля South East European Film Festival, который прошел в городе Лос-Анджелес, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Nar bağı" ("Гранатовый сад") - фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film", снят в 2016 году по заказу Министерства культуры Азербайджана.

Режиссер-постановщик - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор - Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмайлов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

"Гранатовый сад" - драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой приезжает в родной дом, где живет его семья. Но после долгого отсутствия ничто уже не будет так, как прежде...