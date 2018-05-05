В Баку презентован фильм о Рашиде Бейбутове "Мое сердце, полное песен" - ФОТО

В Киноцентре "Низами" состоялась презентация документального фильма "Nəğmə dolu bir ürəyəm" ("Мое сердце, полное песен"), посвященная народному артисту СССР, выдающемуся азербайджанскому певцу Рашиду Бейбутову, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. На открытии вечера секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова рассказала о жизни и творчестве Рашида Бейбутова, который внес большой вклад в развитие национального и мирового музыкального искусства. Было отмечено, что песенный репертуар Бейбутова был очень разнообразным. Основное место в нем занимали произведения азербайджанских композиторов, а также народные композиции и песни народов мира. Рашид Бейбутов также снялся в нескольких художественных фильмах. Своим творчеством он обогатил фонд музыкальной культуры Азербайджана, основал Государственный театр песни, пропагандировал нашу музыку далеко за пределами страны. "Как драгоценный камень, как наполненный до краев рог со старым вином держу в руках, когда прикасаюсь к народной песне. Дух захватывает от счастья, от силы, заключенной в ней, и восторг сменяется опасением: не сломать, не расплескать, донести ее людям всю до капли, повернуть так, чтобы солнце отразилось в каждой ее грани", - сказал в одном из интервью Рашид Бейбутов.

Режиссер картины Рауф Мамедов отметил, что яркий и блестящий жизненный путь неповторимого Рашида Бейбутова является примером для многих поколений. Достаточно вспомнить, что произведение великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" было экранизировано 4 раза, но самой популярной считается фильм 1945 года с участием легендарного Рашида Бейбутова в главной роли. Фильм оказался настолько удачным, что был дублирован на 86 языков, обошел 136 стран мира и по кассовому сбору опередил самые знаменитые фильмы Голливуда.

Дочь великого певца, заслуженная артистка Рашида Бейбутова выразила признательность Министерству культуры и киностудии "Salnaməfilm" за ленту "Nəğmə dolu bir ürəyəm", отметив, что память о Рашиде Бейбутове будет жить вечно.

Рашид Бейбутов (14 декабря 1915 - 9 июня 1989) - азербайджанский эстрадный и оперный певец (лирический тенор), актёр. Народный артист СССР (1959), Герой Социалистического труда (1980), заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, народный артист Дагестанской АССР, народный артист Азербайджанской ССР (1951), обладатель Сталинской премии второй степени (1946) за исполнение роли Аскера в фильме "Аршин мал алан" (1945), Государственной премии Азербайджанской ССР (1978), двух орденов Ленина (1976, 1980), ордена Трудового Красного Знамени (1966), ордена Дружбы народов (1985) и множества медалей. Скончался 9 июня 1989 года в Москве. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.