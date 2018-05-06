Натиг Расулзаде: «Ушел от нас Фуад Поладов, выдающийся артист и выдающийся человек…»

Вчера известный азербайджанский актер, народный артист Фуад Поладов был предан земле на кладбище "Гурт гапысы". Проститься с ними пришло огромное число людей: его родственники, друзья, коллеги, поклонники. Некоторые из коллег и друзей Поладова делились с Day.Az своими переживаниями и воспоминаниями.

Мы представляем комментарий писателя, кинодраматурга Натига Расулзаде:

"Ушел от нас Фуад Поладов, выдающийся артист и выдающийся человек, редкая личность, проживающая на одном пространстве и в одном времени вместе с нами. Фуад снимался в фильмах по моим сценариям, и я видел, как великолепно, высокопрофессионально справляется он с ролью, как обогащает всякую роль в кино, в театре, всякую роль, которую он играет, которую он живет. Как обогащает он всякого человека, с которым общается, как привносит в нашу жизнь свет, тепло, любовь.

Ушел Фуад Поладов, и словно выключили свет в комнате в темный пасмурный вечер.

О Фуаде можно говорить и писать бесконечно. Он и актер и человек большого, необъятного таланта, таланта, нацеленного на добро и созидание, но главное, пожалуй, можно выразить словами шекспировского Гамлета: "Из всех людей ты - самый настоящий".

Фуад был самым настоящим, несмотря на множество перевоплощений в своей актерской профессии. Он был самым цельным, смелым, честным, редчайшим человеком из многих людей, которых я знаю. Он жил как мужчина, и ушел от нас как мужчина.

Фуад, ты унес кусочек нашего сердца".