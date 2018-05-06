В Нахичеване состоялся грандиозный концерт, посвященный 95-летию Гейдара Алиева - ФОТО

Торжественный концерт, посвященный 95-летию Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, состоялся в столице Нахичеванской Автономной Республики.

Во Дворце имени Гейдарa Алиева в исполнении одного из ведущих турецких коллективов - Государственного симфонического оркестра Бурсы под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова прозвучали шедевры азербайджанских, турецких и европейских композиторов.

"История современного Азербайджана начинается с древней нахичеванской земли. Именно здесь великий политик Гейдар Алиев заложил основы современной государственности. Для нас было важно, чтобы первое в истории гастрольное турне турецкого оркестра по Азербайджану началось именно с Нахичевана. Мы глубоко признательны руководителю автономной республики, господину Васифу Талыбову за оказанную нам честь", - сказал в беседе с Day.Az Ялчин Адигезалов.

Концерт прошел с ошеломляющим успехом. Переполненный Дворец имени Гейдара Алиева сопровождал бурными аплодисментами выступления народного артиста Азербайджана Самира Джафарова, заслуженно артиста Эхтирама Гусейнова, солиста Измирской оперы Левента Гюндуза а также певицы Гюлай Зейналлы и Эльтона Гусейналиева.

В программе прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Васифа Адигезалова, Севиль Алиевой, Камаледдина Гейдарова, а также европейская классика - Бизе, Леонкавалло и Пуччини.

На концерте присутствовал председатель Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики Васиф Талыбов, который после концерта тепло поздравил музыкантов, особо подчеркнув тесную связь и глубокие культурные корни между Азербайджаном и Турцией.

Ф. Агаларова