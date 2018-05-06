В Нахичеване состоялся грандиозный концерт, посвященный 95-летию Гейдара Алиева - ФОТО

6 мая 2018 09:59

Торжественный концерт, посвященный 95-летию Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, состоялся в столице Нахичеванской Автономной Республики.

Во Дворце имени Гейдарa Алиева в исполнении одного из ведущих турецких коллективов - Государственного симфонического оркестра Бурсы под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова прозвучали шедевры азербайджанских, турецких  и европейских  композиторов.

"История современного Азербайджана начинается с древней нахичеванской земли. Именно здесь великий политик Гейдар Алиев  заложил основы современной государственности. Для нас было важно, чтобы первое в истории гастрольное турне турецкого оркестра по Азербайджану началось именно с Нахичевана. Мы глубоко признательны руководителю автономной республики, господину Васифу Талыбову за оказанную нам честь", - сказал в беседе с Day.Az Ялчин Адигезалов.

Концерт прошел с ошеломляющим успехом. Переполненный Дворец имени Гейдара Алиева сопровождал бурными аплодисментами выступления народного артиста Азербайджана  Самира Джафарова, заслуженно артиста Эхтирама Гусейнова, солиста Измирской оперы Левента Гюндуза а также певицы Гюлай Зейналлы и Эльтона Гусейналиева.

В программе прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Васифа Адигезалова, Севиль Алиевой, Камаледдина Гейдарова,  а также европейская классика - Бизе, Леонкавалло и Пуччини. 

На концерте присутствовал председатель Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики  Васиф Талыбов, который  после концерта  тепло поздравил музыкантов, особо подчеркнув тесную  связь и глубокие культурные корни между Азербайджаном и Турцией. 

Ф. Агаларова

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