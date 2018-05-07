Молодые азербайджанские художники представят выставку "Əvvəldən Sona"

С 18 по 25 мая в столичной галерее "White Gallery", расположенной в Ağ Şəhər (Белом городе), пройдет выставка "Əvvəldən Sona" трех молодых азербайджанских художников Орхана Гарева, Бахруза Кенгерли и Имрана Мехтиева.

Тема выставки от начала к концу или же наоборот, ведь Начало есть нечто иное, как предвестник Конца. А Конец - это только Начало. Подняв эту тему художники хотели бы узнать ответ на такие вопросы: "К чему мы идем? К логическому концу или только в начале пути черпаем новое, проходя свой единственный и последний путь или уже пройденный ни одну сотню раз?... По истине никто не знает, сколько лет нашей цивилизации и все то, к чему мы пришли (эволюционировались), возможно было уже и до нас. Сказки, предания, мифология, история, религия, иcследования космоса - выдумка ли все это? Показали ли нам уже все или лишь приоткрыли занавес, одни ли мы здесь?".

Каждого художника отличает свой почерк, выработанный на протяжении долгих лет работы. Кенгерли, Мехтиев и Гараев являются участниками многих выставок и фестивалей, как в Азербайджане, так и за его пределами.

В экспозицию вернисажа войдут работы, созданные авторами специально для данной выставки.

Открытие состоится в 19:00. Вход свободный.

Отметим, что "White Gallery & Art school" была создана в 2017 году. Галерея располагается в Белом городе (Ağ Şəhər). Трёхэтажная галерея общей площадью 460 кв.м состоит из выставочного салона и мастерской. Мастерская площадью 190 кв. м занимает первый этаж, а выставочный салон площадью 270 кв.м - второй и третий этажи здания.

Художественная организация предусмотрена не только для различных презентаций, но и для встреч с деятелями искусства, проведения вечеров и других культурных мероприятий.

Адрес: г. Баку, ул. Х. Рустамова, 23 (за БЦ "Белый Город")

Время работы галереи: Вт - Пт: 10:00-18:00; Сб - Вс: 12:00-14:00.

Ф. Агаларова