Азербайджанские танцоры приняли участие в Международном конкурсе и вернулись с победой - ФОТО

Недавно в Тбилиси прошел Международный конкурс по спортивным танцам, который проводила Georgian National Council of Dance & Sport Dance. Азербайджан на этом конкурсе представили взрослые и детские пары, а также соло танцоры.

Валерий Красавин и Сабина Эйбатова выступили на конкурсе с европейской программой, и выиграли IDSU EUROPEAN CUP. В латиноамериканской программе были представлены пары - Назим Сеидханов и Камилла Гасанлы, Рагим Меликов и Сабина Эйбатова, а также Рауф Гаджиев и Стефания Исмайлова. Отметим, что Р. Гаджиев и С.Исмайлова прошли в финал чемпионата по латиноамериканским танцам.

От Азербайджана также были представлены четверо судей: многократный чемпион республики по спортивным танцам (латиноамериканская программа) , мастер спорта - Ильхам Османов, многократный чемпион Азербайджана по спортивным танцам(европейская программа), мастер спорта - Руслан Толмачев, чемпионка Азербайджана по спортивным танцам (двоеборье, латиноамериканские и европейские программы), мастер спорта - Елизавета Новикова, чемпион страны по спортивным танцам (европейская программа), мастер спорта - Тимур Гадиров.

В Беседе с Day.Az Ильхам Османов сообщил, что считает конкурс для азербайджанских танцоров очень успешным, так как все эти пары в этих дуэтах впервые выступали на международном соревновании.

"Эти пары выступали в первый раз, и сейчас мы хотим чаще выезжать, участвовать в конкурсах, повышать квалификацию наших танцоров и судей. Начало у нас очень успешное и мы этим гордимся", - отметил И. Османов.

Ф. Агаларова