В Баку невероятным концертом отметили День Европы - ФОТО

Вчера в Оперной студии Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Европы. На мероприятии присутствовали представители посольств стран ЕС, аккредитованных в нашей стране, а также посольств Швейцарии, Норвегии, Бразилии, Коста-Рики, Израиля, Перу, Молдовы, Мексики, США, Аргентины в Азербайджане.

Открыл мероприятие вступительной речью глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, который отметил, что данный концерт проходит в рамках Европейского фестиваля толерантности IMAGINE.

"Этот год для нас особенный. В этом году АДР празднует свое 100-летие, Декларация прав человека - 70-летие, а представительство Евросоюза в Азербайджане отмечает свое 10-летие. В течение всего дня мы провели политические переговоры, а этим вечером приглашаем насладиться музыкой, которая является мостом между культурами", - сообщил К. Янкаускас.

Заместитель министра иностранных дел Махмуд Маммадгулиев, поздравив всех европейцев с праздником, выразил свои наилучшие пожелания и поблагодарил Делегацию ЕС за проведение подобного мероприятия.

"На протяжении последних нескольких лет в Баку проводятся подобные мероприятия. Такие инициативы помогают народам разных стран найти общий язык, сблизиться. Мы трудимся для политических, экономических, культурных связей между нашими народами и очень рады интенсивным переговорам между странами", - сказал заместитель министра.

Далее в исполнении учеников Гимназии искусств прозвучали гимн Азербайджана и ЕС.

Концертная программа этого вечера была невероятно интересной, так как над ней работали итальянский композитор, арт-директор "United Cultures" Стефано Мускаритоло и его супруга композитор Кямалия Ализаде.

Многие произведения этого вечера были специально написаны композиторами ко Дню Европы. Например, открывшее вечер произведение Мускаритоло "European Counterpoint!" для электронной музыки и тара, в которой нашли отражение этнические мотивы всех народов ЕС, вызвало восторг публики. Исполнение заслуженного артиста Азербайджана Сахиба Пашазаде на таре также приятно порадовало представителей дипломатических миссий.

В исполнении камерного оркестра Бакинской музыкальной академии "Baku Chamder Orchestra" под руководством заслуженного артиста Азербайджана, известного дирижера Фуада Ибрагимова прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов: Агшина Ализаде, Фархада Бадалбейли, Вольфганга Амедея Моцарта, Фридриха Генделя, Гара Гараева, Антонио Вивальди.

В насыщенной концертной программе, отражающей музыку разных времен и народов, ярким элементом стало исполнение произведения С. Мускаритоло "ForZakhintos" в версии для тара, контртенора и струнного оркестра. Вокал заслуженного артиста Азербайджана Ильхама Назарова и звучание национального инструмента - тара в современном произведении удивительно гармонировали.

Говоря о невероятных вокальных данных Ильхама Назарова, стоит отметь, что его профессиональное исполнение в различных жанрах в качестве контртенора и баритона вызывает у публики восторг и удивление. Вот и на этом концерте он поразил публику, исполнив знаменитую джазовую композицию "Strangers in the night" в качестве баритона.

Также в этот вечер прозвучало произведение Кямалии Ализаде "Sea and Stars" в двух частях для гитары, фортепиано и струнного оркестра, и посвященное ЕС. Произведение этого композитора "O Patria Mia" для контртенора и струнного оркестра закрыло вечер.

В заключении концерта публика наградила музыкантов и организаторов вечера бурными овациями.

Франгиз Агаларова