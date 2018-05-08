Сегодня AISEL вступает в борьбу на конкурсе «Евровидение 2018» - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня в Лиссабоне состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2018". Азербайджан на конкурсе представляет певица AISEL с песней "X my heart", написанной греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман.

Конкурсный номер для AISEL поставил легендарный греческий режиссер Фокас Евангелинос - именно он является постановщиком номеров победителей "Евровидения" Елены Папаризу и Димы Билана, а также знаковых в истории конкурса номеров Ани Лорак, Фарида Мамедова и Сергея Лазарева. В сценическом номере примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

На конкурсе Айсель Мамедова (AISEL) выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером. Следить за "Евровидением" можно будет в прямом эфире канала ITV, начиная с 23:00.

Соперниками AISEL в первом полуфинале станут представители Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии, Кипра.

Финал "Евровидения-2018" состоится 12 мая.

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Напомним, что международный песенный конкурс "Евровидение-2018" официально стартовал в воскресенье вечером в Лиссабоне (Португалия). Торжественная церемония прошла в Музее искусства, архитектуры и технологии. Делегации 43 стран-участниц прошли по синей дорожке.

"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминирует океанская тематика - именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

Ф. Агаларова