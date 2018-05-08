Айсель Мамедова выступила на сцене Евровидения 2018 - ФОТО- ВИДЕО

В Лиссабоне (Португалия) на "Алтис Арена" проходит первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2018", сообщает Trend Life.

Представительница Азербайджана Айсель Мамедова (AISEL) выступила под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере принимали участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

63 й конкурс песни "Евровидение", который впервые проходит в столице Португалии городе Лиссабоне, благодаря победе Салвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Киеве (Украина). В конкурсе принимают участие представители 43 стран, 37 из них будут бороться в полуфиналах за право бороться за победу в финале.

Ведущие конкурса - актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

Порядок выступления участников первого полуфинала Евровидения: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.

Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая.

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