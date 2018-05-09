Проект Центра мугама "Unudulmayanlar" представит вечер, посвященный Шовкет Алекперовой

Международный центр мугама запустил новый крупномасштабный проект "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), цель которого проведение вечеров, посвященных творчеству выдающихся деятелей азербайджанской культуры - композиторов, классических и мугамных исполнителей, которые оставили неизгладимый след в истории становления и развития азербайджанской национальной музыки.

14 мая в рамках проекта состоится вечер, посвященный творчеству выдающейся певицы, видной представительнице исполнительского искусства Азербайджана, народной артистке Азербайджана Шовкет Алекперовой.

Шовкет Алекперова родилась в 1922 году в Баку. В раннем возрасте Алекперова играла на кеманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где её талант оценивали великий композитор Узеир Гаджибейли и выдающийся певец Бюльбюль. После блестящего исполнения ею композиции "Карабах шикестеси" Гаджибейли принял Алекперову в новосозданный Азербайджанский государственный хор, в котором она начала профессиональную карьеру певицы. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и видный оперный певец Гусейнкули Сарабский.

С 1945 года она работала в Азербайджанской государственной филармонии. К 1950-м годам Алекперова была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. За свою творческую карьеру Алекперова посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. Успешно выступала во Франции, Шри-Ланке, Афганистане, Индии, Египте, Алжире, Турции, Польше. В её репертуар входят мугамы, народные песни и песни азербайджанских композиторов.

Шовкет Алекперова внесла большой вклад в национальное музыкальное искусство, воспитала плеяду талантливых исполнителей.

Напомним, что открытие проекта состоялось 5 марта и было посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося деятеля азербайджанской культуры, великого композитора, народного артиста СССР, академика Гара Гараева. 6 апреля в рамках проекта состоялся вечер, посвященный творчеству выдающейся ханенде, народной артистке Азербайджана Агигат Рзаевой.

Информационная поддержка проекта - Азербайджанский телеканал "Культура", Азербайджанское радио, АЗЕРТАДЖ и журнал "Баку", а также Trend.az, Day.Аz, Milli.Аz.

Н. Гасымова