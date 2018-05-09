Азербайджанский театр отмечен Конгрессом США - ФОТО

Основатель, художественный руководитель и режиссер инклюзивного театра "ƏSA" Нихад Гуламзаде в рамках организованной в США программы "Открытый мир" принимает участие в международном проекте на тему "Защита инвалидов, преобразование и искусство", сообщили Trend в театре.

В рамках визита Нихад Гуламзаде рассказывает о деятельности Театра ƏSA, о реализованных социальных проектах и творческих планах на будущее, делится своим опытом в Вашингтоне и других городах США с экспертами из разных стран, участвующих в проекте.

За успешную деятельность в данной области член Конгресса США Марк Амодей вручил Нихаду Гуламзаде и театру почетный диплом.

Театр "ƏSA" был создан в сентябре 2016 года и представлен в основном актерами с ограниченными возможностями здоровья. Дебютный спектакль театра состоялся в декабре 2016 года. Это была психодраматическая постановка "DUMB!". Затем был показан спектакль на основе комедии Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь". В декабре же 2017 года с большим успехом прошла премьера спектакля "Мыши и люди", поставленного по повести Джона Стейнбека.