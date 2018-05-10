Франгиз Ализаде: Гейдар Алиев завоевал любовь и доверие своего народа

"Людям нашего поколения посчастливилось на протяжении многих лет наблюдать за жизнью и деятельностью Общенационального лидера Гейдара Алиева, личностью во всех смыслах феноменальной".

Об этом сказала в беседе с Day.Az народная артистка, председатель Союза композиторов Азербайджана, Артист мира ЮНЕСКО, профессор Франгиз Ализаде,

В беседе с нашим сайтом Ф.Ализаде отметила, что Гейдар Алиев обладал выдающимися способностями во многих областях, и какую бы дорогу он ни выбрал, добился бы огромных успехов.

"В нем сочетались железная воля, ясный ум, дар убеждения и, что особенно важно, сильно развитая интуиция. Все эти качества, подкреплённые потрясающей работоспособностью, дисциплиной и высоким профессионализмом, позволили Гейдару Алиеву завоевать любовь и доверие своего народа, возвыситься на небывалые высоты, преодолеть все трудности и препятствия, стоящие на его, несомненно, тернистом пути.

Особенно всегда впечатляла необыкновенная способность Общенационального лидера никогда не падать духом, всегда и вопреки всему, вновь и вновь возрождаться, как птица Феникс, к новой жизни и устремляться к новым вершинам и свершениям.

Его тонкая творческая натура ярко проявлялась в общении с людьми искусства. Мы словно видели совершенно нового человека - сердечного, искреннего и даже романтичного, способного и от души рассмеяться, и глубоко растрогаться. Эти минуты особенно запомнились и нам они по-настоящему дороги, так как вселяли в нас уверенность в горячей заинтересованности в нашем труде, в верной оценке непростых процессов, происходящих в то трудное время в нашей литературе и искусстве.

Быть может, по молодости лет, нам все тогда виделось в розовом цвете - и солнце грело сильнее, и море было синее... Но нам и сегодня очень его не хватает - сильного, мудрого и справедливого. Вечная память великому сыну Азербайджана - Гейдару Алиеву!", - сказала Франгиз Ализаде.

Ф. Агаларова